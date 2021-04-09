Адвокати з Росії спеціально подають тисячі заяв до ЄСЛП проти України, – "Схеми"

Адвокати з Росії та тимчасово окупованого Донбасу сплановано подають тисячі заяв до Європейського суду з прав людини проти України. Скарги надходять від імені мешканців сходу.

За даними журналістів, масова подача скарг може мати на меті негативний вплив на статистику. Саме через це Україна опинилася у трійці країн, в яких масово скаржаться на порушення прав людини.

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Хто направляє скарги у ЄСПЛ

Серед юристів, які масово направляли скарги до ЄСПЛ – росіяни з приватної адвокатської компанії-партнера Мін'юсту Росії, а також юристи з окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Мовиться про юриста організації ексдепутата від "Партії регіонів" Олега Царьова, якого СБУ звинувачує у державній зраді. Крім того, у списку опинилися адвокати, які співпрацювали з Громадською палатою Росії й підозрюються українською прокуратурою у фальсифікації звернень до міжнародних судів.

Журналістам вдалося виявити, що близько 6 тисяч скарг, пов'язаних із військовими діями на сході, із загальних 10 тисяч скарг проти України, подали саме ці адвокати.

Найактивніше подавали заяви нинішні й колишні адвокати з приватної російської компанії – Міжтериторіальної колегії адвокатів "Клишин и партнеры".



Хто подав скарги проти України

Один із них – Олександр Малахов, який із 2014 по 2020 рік загалом подав 771 скаргу. Тобто майже 130 скарг на рік. При тому, що в середньому юристи, які професійно працюють з ЄСПЛ, зазвичай подають до 20 заяв на рік.

Загалом, від 12 адвокатів юрфірми "Клишин и партнеры" журналісти нарахували понад 5 тисяч скарг, які були подані до ЄСПЛ виключно проти України та від імені жителів ОРДЛО. До речі, це становить понад 75% усіх скарг, які розглядаються щодо Донбасу.

Зауважимо, 18 скарг суд вже визнав такими, що не підглядають розгляду.



Скільки скарг подали у ЄСПЛ проти України

Підтвердження того, що адвокати цієї юрфірми консультують жителів ОРДЛО щодо звернень до ЄСПЛ, "Схеми" також знайшли у повідомленнях на луганських сайтах. Підтвердили це телефоном і в самій компанії.

Як з'ясували журналісти, голова колегії "Клишин и партнеры" та її засновник Олексій Клішин у минулому був членом Ради федерації Федеральних зборів Росії. Серед клієнтів юрфірми – низка російських державних структур, зокрема, Мін'юст Росії. Один із контрактів із цим відомством був на суму понад 600 тисяч доларів та мав посиланням на секретну постанову уряду Росії.



Текст постанови у документі / Фото "Радіо Свободи"

Виконавцями були зазначені ті ж юристи з компанії, які масово писали скарги проти України до ЄСПЛ. Замовник – Мін'юст Росії в особі тодішнього російського уповноваженого зі справ ЄСПЛ, також колишній партнер "Клішиних".

Є кілька російських юристів, які розпочали подавати скарги лише після 2014 року. Вони не мають скарг проти Росії, а виключно проти України. Це надзвичайно велика кількість справ. Коли ми говоримо про позицію на сході, то треба мати доволі серйозні докази для того, щоб подавати скарги проти однієї держави,

– сказав правозахисник Сергій Заєць.

Він додав: "Зі сторони заявника простіше зазначати відповідачами дві держави, а нехай вони вже розбираються між собою – хто винен в порушенні прав людини".

Інші росіяни, які збирали та подавали скарги до ЄСПЛ, це брати Федорові. Член Громадської палати Росії Георгій Федоров разом із Володимиром Федоровим були залучені до організації "Право проти фашизму". Вона публічно звітувала про масове звернення до ЄСПЛ.



Брати Федорові подавали скарги проти України / Фото "Радіо Свободи"

Сказати, що він (ЄСПЛ – 24 канал) абсолютно незалежний – це неправда. Більш того, на початку, вони робили все, для того, щоб не приймати у нас ці позови. Але вони змушені під таким валом. Зокрема, завдяки нашій роботі, Україна вийшла на перше місце тепер за позовами до ЄСПЛ,

– казав Володимир Федоров.

Він за 3 роки війни, подав щонайменше 87 скарг проти України.

Хто ще подавав заяви

Голова організації "Справедливий захист" Віталій Галахов з окупованого Донбасу.

Юлія Нікітіна – юристка ГО "Союз біженців України", яку створив екснардеп від "Партії регіонів" Олег Царьов.

Хто фінансував скарги

За даними видання, фінансову підтримку такої діяльності забезпечував "Российский фонд мира", що зображено у його звітах. Як джерела свого фінансування фонд вказував "добровільні внески" невідомих осіб чи організацій.

До речі, в окремому листуванні кремлівські пропагандисти обговорювали, як подати інформацію так, щоб Росія не вважалася лідером рейтингу за кількістю скарг. Крім того, вони хотіли нав'язати громадськості думку щодо політизованості рішень ЄСПЛ.

Журналісти зауважили, що метою заяв може бути також гальмування роботи самого ЄСПЛ через масову подачу скарг. Проте, за даними видання, по-справжньому в цій кампанії можуть програти постраждалі від війни. Через чиїсь забавки зі статистикою, люди можуть залишитися без права на справедливий суд