Адвокати зрадників: імена, які треба запам'ятати перед наступними виборами

Зараз особливу увагу треба звертати на тих адвокатів, які системно представляють в суді інтереси зрадників, "суддів Майдану та інших шкідників державності. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

Виходять за межі адвокатської роботи

Адвокати в Україні можуть самі обирати собі клієнтів. Як і в багатьох інших країнах, наш адвокат може відмовитися від прийняття доручення від клієнта, "виходячи з будь-яких причин та без їх пояснення". На це прямо вказують Правила адвокатської етики, які діють в Україні.

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Правила адвокатської етики / Скриншот авторки

Такі відмови можуть мати місце не тільки тоді, коли в адвоката немає часу чи він не відчуває себе спеціалістом у певній сфері, але й, зокрема, тоді, коли репутація адвоката має для нього значення. Якщо у підозрюваного немає адвоката, його може надати держава. Тобто без захисника людина не залишиться.

Тому зараз важливо звернути увагу на тих адвокатів, які системно та самостійно обирають собі "ватних" клієнтів і у судових засіданнях відчайдушно їх захищають. Тобто їх на такий захист відповідні органи не уповноважують.

Мовиться насамперед про таких адвокатів як Ростислав Кравець та Олексій Шевчук. Сюди ж можна додати й адвоката зрадника Віктора Януковича – Віталія Сердюка, який розповідав у інтерв'ю журналістам про те, що "мир в Україну може повернути тільки Янукович", та адвоката Медведчука та Шарія – Валентина Рибіна, який балотувався від "Партії Шарія" у 2020 році до Київради.

До речі, Рибіну, який втік в Іспанію у березні 2022 року, СБУ вже повідомила про підозру. Інші троє поки без належної уваги правоохоронців.



Скриншот зі сторінки Валентина Рибіна

Адвокатці Тетяні Монтян теж повідомили про підозру і свого часу вона балотувалася у народні депутати в Києві у 2014 році. Через 2 роки після парламентських виборів під час перетину кордону вона сказала прикордонникам: "Прийде Росія і вас тут всіх повішає на телеграфних стовпах. І я буду цьому дуже-дуже рада. Так вам і треба, скотам". З нею тоді був Володимир Бойко, який веде телеграм-канал "Записки пасквілянта", який входить до кремлівської мережі. Інтереси Бойка нині представляє той таки Ростислав Кравець. Тобто це все одна мережа.

Такі "адвокати" не просто захищають своїх клієнтів у залі суду. Вони можуть нести далі їхню ідеологію в маси й формують інформаційне поле. А це вже далеко не адвокатська робота.



Ілля Кива та адвокат Шевчук / Фото з соцмереж

Адвокати зрадників готуються до виборів

Нескладно переглянути Єдиний державний реєстр судових рішень, щоб визначити, хто був їхніми клієнтами, починаючи, скажімо, з періоду після Революції Гідності. Але для розуміння ситуації можна наразі сконцентруватися на двох одіозних особах – це вже згадані Кравець і Шевчук, які активно і далі діють в інформаційному полі.

Ростислав Кравець – адвокат Вячеслава Богуслаєва. Того самого Богуслаєва, який очолював "Мотор Січ", якого звинувачують у державній зраді, і який просив Офіс Президента обміняти його на наших за кордоном. Тобто Богуслаєв з радістю опинився б не на лаві підсудних в Україні, а у рідній йому Росії.

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А Шевчук, який зараз є спікером Національної асоціації адвокатів України, представляв інтереси нині покійного зрадника, екснардепа ОПЗЖ Іллі Киви. Такі як Кравець та Шевчук загрожуватимуть політичній системі країни не лише зараз, але й у майбутньому.

Шевчук вже балотувався у депутати Київради і далі продовжує у фейсбуці вести кампанію з прицілом на Оболонський округ столиці (там, де він вибори не виграв).



Шевчук використовує рекламу у фейсбуці / Cкриншот авторки

Тобто Шевчук вже посилено готується до виборів. У Київраді, до речі, досі залишається депутатом адвокат обвинуваченого у державній зраді Віктора Медведчука – Ігор Кириленко.

Кириленко зайшов у раду як представник від нині забороненої ОПЗЖ. Але Верховна Рада ніяк не може ухвалити урядовий законопроєкт (7476), аби позбутися представників заборонених партій у місцевій владі. Проросійські партії суди заборонили 2 роки тому, а депутати від цих партій – досі з мандатами.

З такою державною політикою у нас на виборах після перемоги вкотре може бути реальна загроза для державності – носії імперської ідеології можуть знову зайти у політичну систему. І вони до цього готуються.

Адвокат Кравець зараз нарощує аудиторію і в телеграмі, і в ютубі. Насамперед через навколопрофесійну критику практики мобілізації, бо інші його псевдопрофесійні дописи ніколи не викликали інтересу у притомних громадян. На майбутніх виборах він може або сам балотуватися, або підтримувати "ватних" кандидатів. Нарощувати впізнаваність Кравцю допомагають деякі національні медіа, зокрема "1+1", які його показують як експерта з будь-яких питань.

Тому вже сьогодні треба аналізувати діяльність таких адвокатів та спонукати спецслужби та законотворців до дій.

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Кравець і справа Богуслаєва

Богуслаєва, якого захищає адвокат Ростислав Кравець, звинувачують не лише в державній зраді. Є ще одна справа, яку слухав Антикорупційний суд. У ній позивачем був Мін'юст. Він домігся застосування санкцій – стягнення у дохід держави активів Богуслаєва: понад 30 одиниць нерухомого майна (житлових і нежитлових приміщень, земельних ділянок), корпоративних прав на більш ніж 10 підприємств, майнових прав на торговельні марки та патенти на промислові зразки, чималу кількість вогнепальної зброї тощо.

Під час засідання у цій справі Кравець обґрунтовував, чому з Богуслаєва та його родини нічого стягнути не можна. А у його адвокатському виступі чітко зчитується, що якщо було постачання компонентів для російської військової та цивільної авіації, то це не доводить, що ці компоненти використовувалися для збройної агресії проти України (1 година 10 хвилин – на відео).

А ось, про що йдеться у рішенні Вищого антикорупційного суду Іменем України: "Дії відповідачів були спрямовані на постачання авіаційних двигунів до Росії, що призвело до накопичення нової та модернізації старої авіаційної техніки Росії, яка активно використовується збройними силами Росії у ході агресивної, неспровокованої війни проти України. Постачання підприємствам авіабудівної галузі Росії спеціальної техніки, знарядь, деталей, двигунів чи інших складових частин літальних апаратів шкодило національній безпеці, ставило під загрозу територіальну цілісність та суверенітет України…".

У своєму виступі Кравець не обійшовся без маніпуляцій. Він зазначив: "З такою аргументацією можна у половини мешканців Запоріжжя стягнути все майно, яке було ними надбане завдяки тому, що вони десятки років працювали на підприємстві "Мотор Січ", яке ніби належить Богуслаєву." (На відео – 1 година 15 хвилин).

Кравець і "судді Майдану"

Від початку війни у 2014 році свідомі українці, які тоді вийшли на Майдан, були під прицілом не просто судової системи, яку вибудував "смотрящий" Януковича за судами – Андрій Портнов, а й під прицілом "вати" в адвокатурі.

Керівництво Національної асоціації адвокатів України перепросило у суддів за поведінку тих адвокатів, які стали на захист майданівців. І так робило не лише керівництво Асоціації у Києві. Рада адвокатів Харківської області від імені нібито всіх адвокатів області висловила підтримку диктаторських законів 16 січня, що обурило спільноту адвокатів, і вони записали відеозвернення. Після скандалу це повідомлення видалили з вебсайту без спростувань і вибачень.



Вебсайт Ради адвокатів Харківської області / Cкриншот авторки

Головою Ради адвокатів Харківської області тоді була і нині залишається Вікторія Гайворонська – соратниця голови Національної асоціації адвокатів України Лідії Ізовітової. Остання незмінно очолює цю асоціацію з часів Януковича.

Нереформована адвокатура впливає негативно на судову реформу. Понад 10 років тривають суди, пов'язані із "суддями Майдану". В одних вони оскаржували їхнє звільнення з посади судді, в інших – захищали нібито їхню честь і гідність, а ще в інших – самі були підсудними.

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Щонайменше одного з таких "суддів Майдану" досі представляє Ростислав Кравець (за даними Єдиного державного реєстру судових рішень інші його клієнти-судді здебільшого зазнали фіаско у Великій Палаті Верховного Суду). Мовиться про відставного суддю Олександра Хрімлі, який судився з "Автомайданом" і програв.

Очільниця "Автомайдану" Катерина Бутко про Хрімлі / Cкриншот авторки

У своєму телеграм-каналі Кравець атакує не лише громадський сектор (дописів, у яких згадується "Автомайдан", близько 80), але й суддів Верховного Суду, яким потрапила на розгляд справа клієнта Кравця – Хрімлі. Мовиться про Віктора Пророка та Дмитра Гудиму. А з огляду на те, що телеграм-канал Кравця входить до кремлівської мережі, яку виявила громадська ініціатива "Голка", то під час таких інформаційних атак долучаються й анонімні канали. Зокрема "Под мантией".

Тут мовиться не лише про спробу тиску на суд у якійсь одній справі, але й про системне намагання Кремля заблокувати хід судової реформи, яка важлива на євроінтеграційному шляху.



Як перевіряють суддів

Кравець наразі виконує завдання, яке дуже потрібне Кремлю – б'є по ситу судової реформи, намагаючись дезінформаційними вкидами вплинути на підбір кадрів до Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Саме тому завдання спецслужб виявляти такі мережі і не давати можливості агентурі Кремля, яка формує інформаційне поле, набирати вплив на свідомість громадян.

Завдання комітету з питань правової політики Верховної Ради, який очолює "Слуга народу" нардеп Денис Маслов, нарешті, реформувати адвокатуру, якою незмінно керує соратниця зрадника Медведчука, який є кумом Путіна, – Лідія Ізовітова. Натомість член цього комітету – "слуга" Володимир Ватрас – зареєстрував законопроєкт (11279), який дозволяє притягати до відповідальності журналістів, які нібито ототожнюють адвоката з його клієнтом. Такої вимоги до реформи адвокатури наші партнери не висували.

Так, адвоката не слід асоціювати з клієнтом. Але такі, як Кравець та Шевчук, самі себе з такими клієнтами асоціюють своїми діями та комунікацією, яка відбувається поза судовим процесом.

А деякі справи адвокатів просто дуже показові, щоб продемонструвати неперебірливість у зароблянні грошей на захисті інтересів зрадників, колаборантів, перевертнів у мантіях чи у мундирах. Про таких захисників суспільство має знати. Зокрема тому, щоби на найближчих виборах не помилитися і не обрати безпринципних людей до парламенту та місцевих рад.

А завдання для комітету, який очолює голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, – зробити все, аби урядовий законопроєкт (7476), спрямований на очищення місцевого самоврядування від представників заборонених партій, винесли на розгляд Верховної Ради і підтримали.