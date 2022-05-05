Адвокатом Шарія буде Гонсало Боє, який раніше захищав Пучдемона, – ЗМІ

Уже сьогодні іспанський суд розгляне справу про затримання проросійського пропагандиста Анатолія Шарія. За даними місцевих ЗМІ, його адвокатом буде захисник експрезидента Каталонії Карлоса Пучдемона.

Судове засідання, за даними місцевих ЗМІ, відбудеться сьогодні, 5 травня. Справу Шарія розглядатиме Національний суд Іспанії.

Зауважте Справу Шарія у найближчі години почне розглядати Національний суд Іспанії, – ЗМІ

Шарія захищатиме одіозний адвокат

За даними ЗМІ, адвокатом Шарія буде одіозний правозахисник Гонсало Боє – правозахисник з кримінальним минулим, який захищав у суді експрезидента Каталонії Карлоса Пучдемона. Саме завдяки зусиллям Боє Пучдемона, якого іспанський уряд звинувачує у сепаратизмі в Каталонії, так і не екстрадували на батьківщину.

За даними іспанських ЗМІ, Боє затримали у 1992 році, а через 4 роки суд виніс свій вирок – 14 років ув'язнення. Однак він зміг достроково вийти у 2002 році та здобути юридичну освіту.

З 2017 року відомий, як адвокат експрезидента Каталонії. Спершу Боє "оберігав" Пучдемона від екстрадиції з Бельгії, пізніше – з Італії.

Затримання Шарія в Іспанії: головне

Служба безпеки України 5 травня повідомила про те, що напередодні в Іспанії правоохоронці затримали проросійського блогера та пропагандиста Анатолія Шарія. В СБУ наголосили, що кожен зрадник відповідатиме перед законом, як це сталося у випадку з Шарієм.

Пропагандисту інкримінують державну зраду та порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової приналежності, національності чи релігійних переконань.

Затримання відбулося завдяки співпраці СБУ та Офісу генпрокурора з міжнародними партнерами.

Іспанські ЗМІ підтвердили затримання пропагандиста Шарія. За даними місцевої преси, блогера затримали ввечері 4 травня у його будинку в місті Таррагона в Каталонії. У поліції був міжнародний ордер на арешт.

Блогера планують судити на українській території, а для цього Шарія треба екстрадувати з Іспанії. Нардеп Федір Веніславський повідомив, що затримали Шарія у рамках міжнародної правової допомоги.

Цікаво, що Шарій і його дружина ще від серпня 2021 року в санкційному списку РНБО. Після початку повномасштабної війни Росії з Україною, Facebook та Instargam видалив сторінки пропагандистського подружжя. Згодом їхні канали заблокували на території України.

Цікаво – деталі затримання Шарія: дивіться відео