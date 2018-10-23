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      Як приготувати аджику: прості рецепти на зиму без варіння

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      Рецепти аджики на зиму – рецепти приготування аджики без варіння
      Рецепти аджики на зиму – рецепти приготування аджики без варіння / 24 канал

      Аджика – прекрасне доповнення до м'яса, печеної картоплі, а такої її можна просто намазати на хліб. У сезон перцю та помідорів спробуйте один з рецептів аджики, аби насолоджуватись смаком овочів навіть взимку.

      Готувати аджику можна без варіння – це суттєво скоротить час приготування, а смак не залишить нікого байдужим. LifeStyle 24 пропонує три рецепти аджики, яку можна подавати до столу одразу або зберігати на зиму. 

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      Аджика без варіння

      Рецепти аджики на зиму – рецепти приготування аджики без варіння
      Рецепт аджики без варіння на зиму

      Інгредієнти:
      - помідор – 4 кг;
      - перець болгарський – 1,5 кг;
      - перець чилі – 3 шт;
      - часник – 200 г;
      - оцет (9%) – 200 мл;
      - сіль – 2 ст. л.

      Рецепт приготування аджики без варіння на зиму:

      1. Помідори добре вимийте та просушіть. Болгарський перець теж вимийте, просушіть, обріжте плодоніжки. Насіння можете не видаляти – це вже на ваш розсуд.

      2. Почистіть часник та перець чилі. У чилі зріжте плодоніжки.

      3. Перекрутіть всі інгредієнти через м'ясорубку, додайте оцет та сіль. Добре перемішайте і залиште на одну годину.

      4. Потім ще раз перемішайте аджику і розкладіть в простерилізовані банки, закатайте та зберігайте в темному прохолодному місці. 

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      Зелена аджика

      Рецепти аджики на зиму – рецепти приготування аджики без варіння
      Рецепт зеленої аджики на зиму

      Інгредієнти:
      - перець зелений (гострий) – 500 г;
      - кінза – 250 г;
      - петрушка – 250 г;
      - часник – 1 головка;
      - коріандр – 1 ст. л.;
      - сіль за смаком.

      Рецепт приготування зеленої аджики на зиму:

      1. Зелений перець помийте, просушіть, зріжте плодоніжку і вичистіть насіння. Якщо ви хочете, щоб аджика була гострою – насіння залиште.

      2. Перець та часник перекрутіть через м'ясорубку. Решітка повинна бути з дрібними отворами. Зелень дрібно поріжте ножем.

      3. У суміш додайте мелений коріандр і сіль, перемішайте. Розкладіть в простерилізовані банки, закатайте та зберігайте в темному прохолодному місці.

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      Аджика з базиліком та горіхами

      Рецепти аджики на зиму – рецепти приготування аджики без варіння
      Рецепт аджики з базиліком та горіхами на зиму

      Інгредієнти:
      - базилік (свіжий) – 300 г;
      - часник – 200 г;
      - перець чилі – 250 г;
      - горіхи грецькі – 200 г;
      - оливкова олія – 1 ст. л.;
      - соєвий соус – 1 ч. л.;
      - оцет – 1 ч. л.;
      - сіль за смаком.

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      Рецепт приготування аджики з базиліком та горіхами на зиму:

      1. Зелень помийте, часник та перець почистіть. Горіхи легенько обсмажте для ароматності. Всі інгредієнти пропустіть через м'ясорубку.

      2. Перемішайте аджику, додайте олію, оцет та соєвий соус.

      3. Викладіть в стерилізовані банки та закрийте. Зберігати у прохолодному місці.

      Теги: Здорове харчування LifeStyle Food and Drinks Рецепти консервації на зиму – заготовки на зиму з овочів і фруктів
      Джерело: 24 канал
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