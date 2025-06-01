Дрони вилетіли з фур: росіяни бідкаються через атаку БпЛА на авіабазу "Белая"
- Аеродром "Белая" в Іркутській області Росії зазнав масованої атаки безпілотників, яка призвела до понад 10 вибухів і густого диму над авіабазою.
- 1 червня під атаки дронів потрапили 4 військові аеродроми Росії, включаючи "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново", операція отримала назву "Павутина".
Росіяни бідкаються через атаку на авіабазу "Белая" в Іркутській області. Очевидці кажуть про понад 10 гучних вибухів, а небо затягнуте димом.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на українські OSINT-спільноти та моніторингові телеграм-канали.
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Що відомо про атаку на Іркутську область
Під масованою атакою безпілотників опинився аеродром "Белая" в Іркутській області Росії. Очевидці скаржилися на вибухи, а над авіабазою здійнявся густий дим.
Момент після влучання в аеродром "Белая": дивіться відео
Очевидці заявили, що пролунало понад 10 вибухів. За їхніми словами, такого вони ще не бачили. Цікаво, що аеродром "Белая" розміщений більш як за 4500 кілометрів від кордону з Україною.
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Так званий губернатор Іркутської області Ігор Кобзев заявив, що атака дронів була на військову частину у селищі Середнє, перша у Сибіру. Точну кількість БпЛА росіяни ще не підрахували.
За словами Кобзева, безпілотники нібито випустили з фури та її вже заблокували.
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Загалом 1 червня зазнали атаки 4 військові аеродроми Росії. Безпілотники вдарили по аеродромах "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново". Раніше у СБУ вказали, що дронами було уражено понад 40 літаків, зокрема – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3. Операція отримала назву "Павутина".