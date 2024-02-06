Удар по аеродрому Бельбек: в ОК "Південь" розповіли, який зараз спостерігають ефект

ЗСУ 31 січня успішно завдали удару по аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму. Унаслідок цього було знищено пункт зв'язку, що вплинуло на роботу авіації.

Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Водночас вона додала, що робота по аеродромах та летовищах триватиме й надалі, передає 24 Канал.

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Як змінилася ситуація на Півдні після ураження "Бельбеку"

Ворог вже зрозумів, що втрата авіації на Херсонському напрямку – цілком реальна загроза. Так, окупанти вже втрачали відразу три борти Су-34, а також повітряні пункти управління. Після таких суттєвих втрат, ворог намагається залітати з акваторії Чорного й Азовського морів для того, аби виміряти безпечний для себе рубіж.

Гуменюк пояснила, що на Півдні окупанти запускають з авіації керовані авіабомби за 60 – 70 кілометрів, яка далі ще летить за заданим маршрутом самостійно. У такий спосіб ворог не наражає себе на небезпеку.

"Виходячи з цих параметрів, ворог намагається зараз приміряти, звідки може атакувати. Очевидно, що вони вишукують нові рубежі пусків, тому що розуміють – загальна перевага у повітрі за ними залишається, але небезпека знищення їх літаків з нашого боку теж дуже висока", – зауважила Гуменюк.

Коментуючи наслідки ударів по аеродрому "Бельбек" в тимчасово окупованому Криму, Гуменюк зауважила, що поки що наслідки не такі відчутні, як хотілося б. Втім, відсутність злагодженої роботи й високої активності ворожої авіації, у тому числі й тактичної, проглядається як наслідок успішного знищення командного пункту. За словами Гуменюк, тепер відбувається переорієнтація ворожого військового керівництва на інші пункти базування.

Ми розуміємо, що на території Криму багато таких місць. І кожне місце, де базувалися раніше й наші повітряні підрозділи, буде зачищено, щоб вони могли туди повернутись,

– наголосили в ОК "Південь".

ЗСУ завдали удару по аеродрому "Бельбек"