Понад 4300 кілометрів від України: де розташований аеродром "Бєлая", який атакували дрони СБУ

СБУ провела успішну операцію у глибокому тилу ворога, знищивши та пошкодивши російську авіацію. Одним із місць ураження стала авіабаза "Бєлая" країни-агресорки.

Цікаво, що відстань до цього летовища складає понад 4 300 кілометрів. У якому регіоні Росії розташований аеродром "Бєлая", які літаки там могли бути – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Де розташований ворожий аеродром "Бєлая"

Авіабаза "Бєлая" стала однією із мінімум 5 аеродромів, які вдалося уразити Службі безпеки України 1 червня. Це летовище розташоване в Іркутській області країни-агресорки.

Відстань від крайньої східної точки нашої держави, населеного пункту Рання Зоря у Луганській області, складає близько 4 361 кілометр за прямою лінію. Якщо ж рахувати цю відстань через дороги, то вийде взагалі – 5 033 кілометри.

Сам аеродром "Бєлая" розташований за 85 кілометрів від міста Іркутськ. З відкритих джерел відомо, що там дислокований 200-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний Брестський Червонопрапорний полк, що входить до складу 326-ї важкої бомбардувальної авіаційної Тарнопільської дивізії 37-ї повітряної армії ВГК СП.

Де розташований аеродром "Бєлая": дивіться на карті

На озброєнні полку перебувають надзвукові дальні бомбардувальники-ракетоносці Ту-22М3, якими країна-агресорка неодноразово обстрілювала Україну. Водночас відомо, що на летовищі також були й літаки типу Ту-95МС, МіГ-31, Ту-160, Іл-78М тощо.

Попередньо відомо, що на аеродромі "Бєлая" були знищені борти Ту-95МС, Ту-160 та Ту-22М3.

До слова, журналісти наголошують, що під час операції "Павутина" у Росії було знищено 36% стратегічної авіації ворога. Наразі відомо про ураження щонайменше 41 літака окупантів.