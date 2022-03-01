Аеродром Канатово на Кіровоградщині – під ворожим обстрілом

Окупанти обстрілюють аеродром Канатово на Кіровоградщині. Він розташований під Кропивницьким.

Голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Марія Чорна близько 9:45 закликала людей не виходити з укриттів.

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Аеродром Канатово під обстрілом! Не виходьте з укриттів до сигналу "Відбій"!

– наголосила Чорна.



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