Аеродром Канатово на Кіровоградщині – під ворожим обстрілом

1 березня 2022 , 10:20
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Джерело:

фейсбук Марії Чорної

Окупанти обстрілюють аеродром Канатово на Кіровоградщині. Він розташований під Кропивницьким.

Голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Марія Чорна близько 9:45 закликала людей не виходити з укриттів.

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Аеродром Канатово під обстрілом! Не виходьте з укриттів до сигналу "Відбій"!
– наголосила Чорна.


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Автор: Ольга Музика