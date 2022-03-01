Аеродром Канатово на Кіровоградщині – під ворожим обстрілом
1 березня 2022 , 10:20Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Марії Чорної
Окупанти обстрілюють аеродром Канатово на Кіровоградщині. Він розташований під Кропивницьким.
Голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Марія Чорна близько 9:45 закликала людей не виходити з укриттів.
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Аеродром Канатово під обстрілом! Не виходьте з укриттів до сигналу "Відбій"!
– наголосила Чорна.
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