Росія визнала пожежу на об'єкті міноборони у Волгоградській області

Вночі 22 серпня Волгоградську область нібито атакували дрони. Спалахнула пожежа на аеродромі "Маринівка" Окупанти визнали, що горить об'єкт міноборони.

Про це повідомили росЗМІ, передає 24 Канал. Водночас загарбники вкотре марили про "успішну" роботу протиповітряної оборони.

До теми У Волгоградській області скаржаться на атаку БпЛА, сталася пожежа на аеродромі

Окупанти визнали пожежу на аеродромі "Маринівка"

Губернатор Волгоградської області заявив, що в регіоні нібито "відбито атаку БпЛА" в районі Маринівки. Також марив, що більшість дронів начебто "знищили".

Водночас російський посадовець заявив, що нібито "внаслідок падіння" спалахнула пожежа на території об'єкта міноборони.

Зауважимо, місцеві жителі вже поширили кадри пожежі. Росіяни наголосили, що горить аеродром. До речі, поскаржилися на вибухи боєприпасів. Окрім того, заявили, що нібито можлива "евакуація".

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Зверніть увагу! За даними з відкритих джерел, на військовому аеродромі "Маринівка" дислокуються російські літаки-розвідники Су-24МР та бомбардувальники Су-24М.