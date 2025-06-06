"Його прикриває Донбас": дрони філігранно вдарили по аеродрому Міллерово

Російські авіабази все частіше стають мішенню для атак безпілотниками. Так, днями прилетіло і на аеродром Міллерово, що у Ростовській області.

Це доволі складна ціль для ураження, зауважив у розмові з 24 Каналом полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан. За його словами, пробити щільну систему ППО там можна лише за однієї умови.

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Як ефективно уразити російський аеродром

Уночі 5 червня дрони атакували Ростовську область Росії. Під ударом, зокрема, опинився аеродром Міллерово. Відомо, що там розташований 31 гвардійський полк авіації Росії, а також винищувачі Су-30СМ.

Зараз фронт від Міллерово – під 200 кілометрів. Ба більше, на Донбасі протягом 10 років відбудовували фронтальну систему ППО, яка ще й орієнтована на (захист – 24 Канал) Міллерово. Тож туди дуже складно прорватися, але правильною кількістю безпілотників нам вдалося це зробити,

– зауважив Роман Світан.

Росіяни повідомляли, що їхня протиповітряна оборона нібито збила 15 дронів. Ймовірно, більша частина з них були обманками. Натомість частина бойових безпілотників – виконала завдання й уразила аеродром, що зрозуміло з відео та фото, які публікували місцеві телеграм-канали.

"Думаю, до цього були залучені одразу кілька служб – повітряні, наземні й інші. Це показник того, що навіть найщільнішу російську ППО можна проламати саме кількістю безпілотників. Якщо летить сотня – дві третіх зіб'ють, але третина проходить і виконує бойове завдання", – пояснив льотчик-інструктор.

Варто додати, що останнім часом російські аеродроми піддаються потужним атакам з боку України. Визначною операцією стала нещодавня операція СБУ "Павутина", в межах якої вдалося вдарили дронами по 6 аеродромах. Серед них – Оленья, Бєлая, Дягілєво, Іваново та Українка.

У ніч на 6 червня дрони також масово атакували Росію. Зокрема, неспокійно було і на рязанському аеродромі Дягілєво. Після ударів там зафіксували пожежі. Також під атакою опинився аеропорт Брянськ, де, ймовірно, знищено вертоліт Мі-8 та пошкоджено гелікоптер Мі-35.

Палав уночі 6 червня і аеродром Енгельс-2. Генштаб ЗСУ підтвердив, що удар по скупченню російської авіації був успішним.