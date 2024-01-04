Де розташований аеродром "Шагол", на якому ГУР спалило російський Су-34: показуємо на карті

У Росії в ніч проти 4 січня згорів російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Інцидент стався на військовому аеродромі "Шагол", який розташований у Челябінську.

Варто зазначити, що це глибокий тил ворога. Адже від Челябінська до наших Сум чи Харкова – понад 2 тисячі кілометрів. Джерела 24 Каналу в розвідці повідомили, що знищення Су-34 – це успішна операція наших розвідників у глибокому тилу ворога.

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Де наші розвідники ліквідували Су-34

У Головному управлінні розвідки заявили, що російський Су-34 згорів вночі проти 4 січня на військовому аеродромі "Шагол", що у Челябінську.

У російському Челябінську згорів винищувач-бомбардувальник Су-34,

– розповіли обізнані джерела в українській розвідці.

Де розташований аеродром "Шагол": дивіться на карті

Льотчики з аеродрому "Шагол" атакували Україну

Весною 2022 року в український полон потрапив російський льотчик 1 класу Алєксандр Красноярцев. Він майор, тоді начальник повітряної, вогневої та тактичної підготовки 2-го змішаного авіаполку 21-ї змішаної авіадивізії Повітряно-космічних сил Росії, що базується на аеродромі "Шагол" у місті Челябінськ.

У полон він потрапив тоді, коли 5 березня 2022 року в складі екіпажу разом з майором Криволаповим летів, щоб завдати удару в районі населеного пункту Чернігів. При виконанні ворожого наказу їхній літак Су-34 збили – штурман помер, а пілот потрапив у полон.

Тоді розвідка розповідала, що Алєксандр Красноярцев говорив, що російське військове командування свідомо віддає накази про бомбові удари по об'єктах мирної інфраструктури та житлових кварталах українських міст.

При цьому, для ударів використовується не високоточна зброя, як стверджують воєначальники та пропагандисти окупантів, а некеровані авіабомби вільного падіння (не високоточні) ОФАБ-250-270, ФАБ-500, ОФЗАБ-500. Це призводить до значних втрат серед мирного населення та руйнування об'єктів цивільної інфраструктури. Такі бомбардування – черговий очевидний злочин проти людяності армії окупанта,

– розповідали в ГУР.

Красноярцев у полоні та під час візиту Путіна на аеродром "Шагол" в Челябінську

Тоді Красноярцев звертався до російських військових пілотів із закликом припинити бомбардування українського мирного населення та цивільних об'єктів.