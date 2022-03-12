Аеродром знищено, будинки людей поруч: Поліщук про обстріл Луцька

У п'ятницю, 11 березня, російські терористи обстріляли аеродром біля Луцька. Експерти заявили, що ворог міг випустити ракети з Чорного моря.

На жаль, загинуло 4 військових, 6 поранені. Напад стався приблизно о 5:45 ранку. Крім Луцька, ворог обстріляв об'єкти в Івано-Франківську.

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Обстріл Луцька

Мер Луцька Ігор Поліщук заявив, що наразі важко сказати, чому російські окупанти обрали ціллю саме цей об'єкт. Цей аеродром був виведений з ладу ще 24 лютого, коли його атакували вперше.

За словами Поліщука, аеродром був непридатний для використання за призначенням. Цього разу ворог повністю знищив цей об'єкт. Мер Луцька вважає, що реальної мети пошкодити військову інфраструктуру не було, оскільки жодної функції аеродром не виконував.

На думку Поліщука, могла бути мета – посіяти паніку серед населення й можливо отримати якесь підсилення позицій російських окупантів перед переговорами, за умови, що вони відбудуться.

Мер Луцька додав, що житлові будинки містян розташовані буквально за кількасот метрів від аеродрому. Наразі місцева влада не радить людям виїжджати, адже цей об'єкт вже знищено.

Був добитий сьогодні склад паливно-мастильних матеріалів, який загорівся. Наразі ситуація така,

– сказав Ігор Поліщук.

Мер Луцька про обстріл міста: дивитися відео