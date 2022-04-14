На аеродромах Білорусі залишилося обмаль російських літаків: з'явилися супутникові знімки

Протягом першого місяця вторгнення Росії в Україну, більшість авіації агресора базувалися в Білорусі. Проте вже до 13 квітня звідти забрали майже всі літаки.

Частину ворожої авіації знищили наші захисники, а деяку просто переправили в інше місце. Про те, що білоруські аеродроми пустують, стало відомо із супутникових знімків.

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Сфотографували всі великі летовища

Наразі вже є знімки кожного з великих аеродромів, де донедавна стояла авіація. Зараз там є лише по кілька одиниць техніки. Проте, слід зауважити, що російська армія продовжує патрулювати повітряний простір Білорусі. Тому в кадр могли потрапити не всі машини.



Супутникові знімки чотирьох аеродромів Білорусі / Зображення телеграму Беларускі Гаюн

Лунінець

Станом на 13 квітня на аеродромі міста немає літаків. Проте все ж на знімках помітні деякі об'єкти, які найімовірніше є вертольотами Мі-8. Їх використовують для патруля на прикордонній території.

Барановичі

Тут був аеродром із дуже великим скупченням авіації, та 13 квітня на аеродромі були тільки 2 великі літаки – Іл-76. Також на знімках помітні приблизно 10 винищувачів.

Мачулищі

13 квітня там були лише 2 літаки – Іл-76. Проте це вже повітряні судна білоруської армії. Також там стояли кілька гелікоптерів, які неможливо ідентифікувати.

Великий Боків

Ще 29 березня на аеродромі стояли гелікоптери, але через день вони залишили аеродром. Від 31 березня були повідомлення лише про поодинокі польоти Мі-26. Аеродром майже порожній, бо більшість техніки відправили завантажувати на залізничну станцію.

Гомель

До аеропорту прилітають лише транспортні Іл-76. Також фіксуються поодинокі польоти вантажних гелікоптерів Мі-26 на аеродромі у Зябрівці. Варто зауважити, що на цьому аеродромі є і наземна військова техніка Росії. Ймовірно, це зумовлено тим, що там розташована проміжна станція Гомельського напряму білоруської залізниці.

Ліда

Станом на 13 квітня тут взагалі пусто, хоч донедавна стояли винищувачі. В аеропорту не залишилося техніки та літаків Росії, проте невідомо чи їх забрали звідти назавжди.

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