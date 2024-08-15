Зафіксоване значне скупчення гелікоптерів на аеродромі "Курськ": ЗМІ показали знімки з неба

ЗМІ помітили значне збільшення кількості авіації на аеродромі поблизу Курська. У такий спосіб Москва могла відреагувати на прорив кордону ЗСУ.

Видання Sky News отримало супутникові знімки аеродрому "Курськ" у Росії за 22 липня та за 14 серпня. Вони свідчать, що протягом цього періоду окупанти раптово збільшили кількість гелікоптерів на військовому злітно-посадковому майданчику Курського аеропорту.

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Окупанти підтягнули авіацію до Курська

На супутникових знімках за 22 липня видно, що на аеродромі розміщені лише два гелікоптери та п’ять винищувачів. А вже 14 серпня можна побачити 14 вертольотів та 4 винищувачі.

Росія наростила авіацію у Курську / Фото Sky News

Спостерігається значне збільшення кількості гелікоптерів: з двох гелікоптерів Мі-24/35 або Мі-8/17 у липні до чотирнадцяти гелікоптерів у серпні, включаючи, можливо, три гелікоптери Ка-52 "Алігатор",

– сказав співробітник Королівського інституту оборонних досліджень Британії Джастін Бронк.

Журналісти припускають, що у такий спосіб Росія відреагувала на початок Україною операції у Курській області. Нагадаємо, що під контролем ЗСУ перебувають понад 82 населені пункти.