На аеродромі "Морозовськ" у Росії прогриміли потужні вибухи: виникла масштабна пожежа

Вночі 3 серпня на аеродромі "Морозовськ" у Ростовській області Росії прогриміли вибухи. Російський аеродром атакували дрони.

Моніторингові канали інформують, що удару по Морозовську завдали дрони-камікадзе, пише 24 Канал. Попередньо, безпілотники вдарили саме по аеродрому, після чого виникла масштабна пожежа.

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Аеродром "Морозовськ" опинився під атакою дронів

Зі слів місцевих, також було чути кілька вибухів у Міллеровому.

"На півночі Ростовської області силами ППО знищено 3 БпЛА. Підрозділи продовжують роботу з відбиття повітряної атаки. Постраждалих немає. Інформація про наслідки на землі уточнюється", – заявив губернатор регіону Василь Голубєв.

У мережі вже опублікували кадри вибухів на аеродромі.

Дрони атакували аеродром "Морозовськ": дивіться відео

У мережі пишуть, що ймовірно горить склад боєприпасів або цистерни з паливом.

Російські пропагандисти повідомили, що в Кам'янському та Морозівському районах Ростовської області через масовану атаку дронів були пошкоджені складські об'єкти.