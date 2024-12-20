На аеродромі під Москвою вибухнув військово-транспортний літак Ан-72

Росія втратила військово-транспортний літак Ан-72. Той "раптово" вибухнув.

У ГУР розповіли, що країна-агресорка "позбулася" літака Ан-72, що належав її військово-морському флоту, передає 24 Канал.

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Що відомо

Зазначається, що 12 грудня 2024 року на аеродромі "Остаф’єво" у Московській області відбувся вибух. Там здетонувала основна силова установка військово-транспортного літака Ан-72.

Орієнтовна вартість виведеного з ладу російського літака складає близько 4,5 мільйона доларів.

Як Росія втратила Ан-72: дивіться відео

До слова, нещодавно вибухи лунали у Мурманську. Їх чули в районі військово-морської бази Північного флоту Росії та аеродромів. Також ЗСУ завдали удару по Новошахтинському заводу нафтопродуктів. Це єдиний НПЗ, який працює у Ростовській області. Підтверджено пожежу на установці каталітичного крекінгу.