Паралізований хакерами "Аерофлот": в мережі показали епічні відео з росіянами з аеропортів
- Хакери з угрупувань Silent Crow та "Кіберпартизани BY" атакували IT-системи "Аерофлоту", що призвело до скасування 42 рейсів.
- Внаслідок кібератаки, скасувань та затримок рейсів тисячі росіян застрягли в аеропортах.
Хакери атакували IT-системи російської авіакомпанії "Аерофлот", спричинивши серйозні збої в роботі. Унаслідок цього в Росії скасували десятки рейсів, а тисячі пасажирів застрягли в аеропортах.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
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Які наслідки кібератаки на "Аерофлот"?
Хакери угрупувань Silent Crow та "Кіберпартизани BY" стверджують, що знищили IT-інфраструктуру авіакомпанії "Аерофлот".
Судячи з заяви, вони проводили операцію протягом року і за цей час проникли в корпоративну мережу, змогли отримати доступ до масиву даних історії перельотів та систем контролю за персоналом, а також записів телефонних розмов усередині компанії.
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Також хакери стверджують, що їм вдалося знищити близько 7000 фізичних та віртуальних серверів.
Тим часом в "Аерофлоті" заявили, що скасовано 42 рейси: як наслідок, пасажири просто застрягли в аеропортах. Лише згодом росіянам оголосили, що вони зможуть полетіти рейсами інших авіакомпаній.
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Нагадаємо, за словами самих хакерів, сервіси, які постраждали під час кібератаки, тепер недоступні чи знищені, а відновлення вимагатиме, ймовірно, десятки мільйонів доларів.