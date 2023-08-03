Їх не зупинити: літаки російського "Аерофлоту" почали літати без гальм

Літаки російської авіакомпанії "Аерофлот" почали літати без гальм — пілоти їх просто вимикають. Сталося це через проблеми з їх постачанням та заміною в іноземних літаках.

Російські ЗМІ повідомляють, що "Аерофлот" скоротив витрати на обслуговування у декілька разів. Пов'язано це з закордонними санкціями проти Росії, навіть попри те, що країна навчилася обходити обмеження.

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Російські літаки можуть викотитися зі смуги

Підставою для вимкнення гальм є відсутність можливості одразу замінити зношену деталь. Згідно з інструкціями з безпеки, такі маніпуляції проводити можна, проте не довше ніж 10 днів. Станом на 31 липня з деактивованими гальмами літали дев'ять літаків "Аерофлоту": п'ять Boeing 777, два Airbus A321 і по одному A320 та A330.

Департамент виробництва польотів "Аерофлоту" попередив пілотів, що з вимкненими гальмами літак є "ризик викочування за межі злітно-посадкової смуги".

Повітряне судно матиме тенденцію до розвороту убік. Звертайте увагу на цей факт, особливо при посадці на мокру ЗПС із бічним вітром,

– йдеться у повідомленні департаменту.

Минулого року російський "Аерофлот" в 5 разів скоротив витрати на обслуговування літаків. У 2021 році росіяни витратили 19,77 мільярда рублів, а вже у 2022 році всього 3,86 мільярда. Пояснили скорочення фінансування санкціями проти Росії.

Росіяни обходять санкції за допомогою інших країн