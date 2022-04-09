Аеропорт у Гостомелі мав стати точкою входу окупантів до Києва, – Монастирський

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський разом із журналістами відвідав Гостомель. Урядовець наголосив, що захоплення аеропорту було важливим для окупантів, адже за допомогою нього вони хотіли штурмувати Київ.

Російські десантники намагалися взяти під контроль аеропорт у Гостомелі у перший день війни. Однак окупантам не вдалося реалізувати свої плани.

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Аеропорт всіяний снарядами

Окупанти фактично понівечили летовище. Зараз аеропорт всіяний ворожими снарядами. Глава МВС Денис Монастирський заявив, що захоплення летовища було важливим для загарбників.

Первинна ідея полягала в тому, щоб саме тут, в аеропорту Гостомеля, приземлялися військово-транспортні літаки "ІЛ" з десантом і технікою. Це мала бути "точка входу" до Києва. Їхнє завдання було – зберегти злітно-посадкову смугу для висадки тут десанту та розвантаження техніки. Їм цю задачу виконати не вдалося,

– заявив Монастирський.



Так зараз виглядає аеропорт у Гостомелі / Фото Андрія Новицького

Як виглядає Гостомель після визволення від окупантів: дивіться відео