Міжнародні подорожі занурені в хаос: що відбувається після колапсу в аеропорті Хітроу

Лондонський аеропорт Хітроу може бути закритий на кілька днів. Все через масштабну пожежу на підстанції, яка спричинила відключення електропостачання, змусивши чимало людей намагатися скласти альтернативні плани перельоту.

Попри те, що пожежу було майже повністю ліквідовано вранці в п'ятницю, більше ніж 1300 рейсів і 200 000 пасажирів постраждали від закриття аеропорту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC NEWS.

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Міжнародні подорожі занурилися в хаос

Загалом 6 аеропортів обслуговують Лондон, але Хітроу є найбільшим. Цього року міжнародний хаб прогнозує, що щонайменше 84,2 мільйона пасажирів пройдуть через аеропорт, який раніше називали "найсполучнішим" у світі.

"Ми знаємо, що це буде розчаруванням для пасажирів, і ми хочемо запевнити, що ми докладаємо всіх зусиль, щоб вирішити ситуацію", – заявили в аеропорту.

У п’ятницю вдень у Хітроу повідомили, що не мають ясності щодо того, коли буде відновлено електропостачання, оскільки "значні збої", ймовірно, триватимуть кілька днів. Пасажирам рекомендують утриматися від поїздок до аеропорту.

Закриття лондонського аеропорту Хітроу спричинило масову плутанину та хаос для мандрівників як в британській столиці, так і по всьому світу.

За даними FlightRadar24, очікувалося, що збій вплине на щонайменше 1351 рейс, який має прибути або вилетіти з Хітроу в п'ятницю.

Пол Каффе з Школи електротехніки та електронної інженерії Дублінського університетського коледжу сказав, що, хоча в Хітроу можуть бути аварійні джерела електрики, щоб подолати менші збої в мережі, "обробка пасажирських літаків вимагає, щоб Хітроу в цілому споживав електроенергії, рівну місту, і нездатність виконати цю вимогу, ймовірно, стала причиною скасування рейсів".

Нагадаємо, що лондонський аеропорт Хітроу тимчасово припинив роботу через масштабне знеструмлення. Вказувалося, що відключення спричинені пожежею на сусідній електропідстанції.

Додамо, що пожежа виникла на підстанції в місті Хейс, приблизно за 2,5 кілометри від аеропорту. Відомо, що тисячі будинків залишилися без електропостачання.