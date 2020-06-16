Аеропорт "Київ" вирішив скасувати усі міжнародні авіарейси до 3 години ночі 17 червня. Таке рішення було схвалено з огляду на продовження карантину в Києві.

Про скасування авіарейсів повідомили у пресслужбі самого аеропорту "Київ".

Варто знати Україна відкрила аеропорти 15 червня: куди можуть полетіти українці

На сайті летовища є кілька десятків скасованих рейсів у західному й північному напрямках, переважно від лоукостера Wizz Air. Втім більшість із них були скасовані ще раніше.

Вже 16 червня після відновлення міжнародного авіасполучення з Києва мали відбутися рейси до данського Біллунна, німецького Берліна й грецьких Афін. До слова, усі ці країни ще не відкрили вільного в'їзду для українців.

Втім наразі є лише два рейси, які 16 червня таки мають відбутися. Обидва у внутрішньому сполученні:

№3N422: Київ – Ужгород, 18:00, авіаперевізник "Урга";

№M9202: Київ – Запоріжжя, 20:00, авіаперевізник "Мотор січ".

Слід зазначити, що у своєму рішенні аеропорт "Київ" посилається на постанову Кабміну про карантинні заходи. Вона дозволяє запускати міжнародне авіасполучення з міст з високою кількістю хворих на коронавірус, зокрема Києва, лише з 22 червня.

Відновлення міжнародного авіасполучення: коротко

Україна почала відновлювати міжнародне авіасполучення й впускати іноземців з 15 червня. Щоправда, готові прийняти українців поки лише в 5 країнах: США, Албанії, Туреччині, Білорусі й Великій Британії.

Втім вільно й без жодних перешкод українці зможуть полетіти поки що лише в одному напрямку – до Мінська. Та й тут є обмеження: після повернення доведеться відсидіти 14-денну самоізоляцію, адже уряд вніс північного сусіда до країн з високим рівнем поширення коронавірусу.