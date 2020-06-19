Львівський аеропорт 19 червня нарешті відновив міжнародні перельоти. Першим літаком, що злетів у небо після карантину, став борт авіакомпанії Wizz Air. Як це було – дивіться фото.

З 19 червня львівський аеропорт почав приймати і відправляти рейси у Німеччину. Про це повідомили на сторінці летовища у фейсбуці.

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Авіакомпанія WizzAir здійснила перші 3 рейси

Дортмунд – Львів – Дортмунд (57 пасажирів прилетіли, 13 – відлетіли);

Гданськ – Львів (24 – прилетіли);

Берлін – Львів – Берлін (14 – прилетіли, 66 – відлетіли).

Міністр інфраструктури Владислав Криклій у телеграмі додав, що авіація потроху починає відновлюватися і це не може не тішити.

Аеропорт Львова відновив роботу / Фото з фейсбук-сторінки Міжнародний аеропорт "Львів"

Як Україна відновлювала авіасполучення

Україна відновила міжнародне авіасполучення 15 червня. Щоправда, готові прийняти українців поки лише в 5 країнах. Це: США, Албанія, Туреччина, Білорусь та Велика Британія.

Щоправда, готові прийняти українців поки лише в 5 країнах. Це: США, Албанія, Туреччина, Білорусь та Велика Британія. Втім вільно й без жодних перешкод українці зможуть полетіти поки що лише в одному напрямку – до Мінська. Та й тут є обмеження: після повернення доведеться відсидіти 14-денну самоізоляцію.

Щоправда, через велику кількість хворих на COVID-19 на Львівщині відновлення роботи летовища відклали до 19 червня.

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