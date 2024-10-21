Хоча б один мав би працювати, – Садовий про можливість відкриття аеропорту у Львові

Торік точилося багато розмов, що в Україні варто було б відкрити хоча б один з аеропортів. Як варіант для відкриття звучало летовище у місті Львів.

Мер міста Андрій Садовий в інтерв'ю "РБК-Україна" прокоментував розмови на цю тему. Він вказав, що також бачить доцільним відкриття принаймні одного аеропорту.

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Відкриття аеропорту у Львові

Андрій Садовий вказав, що є питання безпеки держави, є питання безпеки людей.

Ми повинні вижити за будь-яких умов, тому ця тема (тема відкриття аеропорту – 24 Канал) обговорюється в експертних середовищах. І я думаю, що коли буде прийнято рішення, ви про це першими взнаєте. Є багато летовищ в Україні, і я думаю, що під час війни хоча б одне з них мало б працювати,

– зазначив Садовий.

Конфлікти з ТЦК у Львові

Також в розмові міський голова Львова прокоментував конфлікти за участю працівників ТЦК. Так, Садовий вказав, що це пов'язано з особливостями мобілізації. Він висловив думку, що вартувало б збільшити фінансові стимули для залучення добровольців в армію.

Він переконаний: якщо залучити до роботи тих, хто ховається вдома від ТЦК, то буде більше коштів у бюджеті. І їх можна буде спрямувати на виплати тим, хто готовий воювати, – наприклад, виплативши їм 500 тисяч.