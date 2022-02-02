Аеропорт Праги відмовився від російської мови при оголошенні рейсів в Україну

У Празі аеропорт відмовився оголошувати рейси в Україну третьою мовою – російською. З 1 лютого оголошення робитимуть англійською та чеською.

Посол України у Чехії Євген Перебийніс розповів, що отримував безліч скарг від наших громадян на російську мову при оголошенні рейсів. Посольство кілька років намагалося вплинути на ситуацію.

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Радий повідомити, що у празькому аеропорту з 1 лютого всі оголошення на рейси в Україну нарешті звучатимуть лише чеською та англійською мовами. Тобто стандартним для чеського аеропорту набором мов, так, як це відбувається при посадках на рейси до переважної більшості інших країн,

– заявив дипломат.

Чому рейси оголошували російською

На звернення посольства аеропорт імені Вацлава Гавела відповідав, що оголошення російською роблять на прохання авіакомпаній, а також через турботу про транзитних пасажирів.

За словами Перебийноса, перший аргумент свідчить про недооцінку авіакомпаніями українців, які, як й інші пасажири, здатні зрозуміти базові оголошення про початок посадки англійською чи чеською.

Другий аргумент взагалі звучить дивно, адже:

росіяни транзитом через Україну не літають, оскільки авіасполучення між нашою державою та країною-агресоркою давно немає;

транзитні пасажири з інших країн здатні зрозуміти англійську.

Перебийніс наголосив, що російську мову в такій ситуації застосовують штучно, а її необхідність – явно надумана і перебільшена.

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Повний текст публікації Євгена Перебийноса у фейсбуці:

"Ті з вас, хто літав через празький аеропорт, мабуть, звертали увагу, що під час посадки на рейси в Україну вже на самих гейтах оголошення звучать чеською, англійською і, чомусь, російською мовами. Протягом останніх років ми отримували чимало звернень від вас із запитаннями щодо цієї ситуації і вимогами втрутитись.

Ми вже давно намагалися домогтися зміни такої практики, оскільки вважаємо, що логіки у дублюванні інформації російською немає ніякої. Аеропорт нам постійно відповідав, що це робиться на прохання авіакомпаній, а також через турботу про транзитних пасажирів. Перший аргумент свідчить про недооцінку авіакомпаніями громадян України, які, переконаний, так само як і громадяни інших країн, здатні зрозуміти базові оголошення про початок посадки. Другий же аргумент взагалі звучить дивно, бо російські громадяни транзитом через Україну не літають, оскільки авіасполучення між Україною і країною-агресором вже давно відсутнє. Якщо ж йдеться про транзитних пасажирів – громадян третіх країн – то тут, знову ж таки, більшість з них так чи інакше має розуміти англійську. Іншими словами, російська мова в таких ситуаціях застосовується штучно, а її необхідність – явно надумана і перебільшена.

Радий повідомити, що празький аеропорт у листі на адресу Посольства повідомив, що, починаючи 1 лютого всі оголошення на рейси в Україну нарешті звучатимуть лише чеською та англійською мовами, тобто стандартним для чеського аеропорту набором мов, так, як це відбувається при посадках на рейси до переважної більшості інших країн".