Через невідомі дрони: у Швеції тимчасово не працював найбільший аеропорт

Невідомі безпілотники вночі 9 вересня помітили у Швеції. Через це навіть тимчасово закривали найбільший аеропорт країни.

Власне, стокгольмський аеропорт "Арланда" призупинив роботу на певний час через появу невідомих дронів. Поліція розпочала розслідування інциденту, про нього також знають збройні сили країни.

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Тимчасове закриття аеропорту у Швеції

За повідомленнями ЗМІ, управління цивільної авіації Швеції зафіксувало присутність щонайменше чотирьох безпілотників біля аеропорту. Це призвело до перенаправлення рейсів та тимчасового припинення авіасполучення.

Ми підозрюємо, що це був умисний вчинок, але не можу сказати, з якою метою. З міркувань конфіденційності розслідування ми не хочемо вдаватися у деталі,

– заявив речник правоохоронних органів Даніель Вікдаль.

Після виявлення дронів саме близько 2 години ночі було прийнято рішення про закриття аеропорту. П'ять рейсів були перенаправлені до найближчих аеропортів.

Уже о 03:30 роботу "Арланди" було відновлено, але обставини інциденту досі з'ясовуються. У збройних силах Швеції підтвердили, що знають про ситуацію, взаємодіють з адміністрацією аеропорту.

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Згадаємо, що раніше російські дрони порушили повітряний простір Румунії та Латвії. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав до колективної відповіді союзників на цю провокацію ворога. Однак поки немає підстав припускати, що дрони у Швеції якось пов'язані з Росією.