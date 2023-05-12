Відпочивали на "травневі": в аеропорті у Росії 4 дні ігнорували засторогу про замінування

Росіяни продовжують вражати своїм недбальством та байдужістю до всього. Цього разу працівники аеропорту у Сургуті цілих 4 дні не реагували на повідомлення про замінування летовища, бо, очевидячки, відпочивали на "травневі свята".

За цей час аеропорт встиг відправити близько 100 пасажирських літаків. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Аеропорт у Сургуті продовжував працювати попри "замінування"

Працівники сургутського аеропорту отримали повідомлення про замінування ще 6 травня. Попри це співробітники вирішили прочитати його аж 10 травня, коли вийшли на роботу після так званих "травневих свят".

На пошті вони побачили лист, що в будівлі аеропорту закладена бомба, через що оголосили тривогу та провели всі відповідні заходи. Евакуація пасажирів летовища не відбувалась.

Згодом стало відомо, що жодних вибухових пристроїв не знайшли. Тобто повідомлення про мінування, яке 4 дні лишалося непрочитаним, виявилося неправдивим.

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У мережі росіяни пишуть, що це вже не перший випадок, коли працівники аеропортів недбало ставляться до безпеки своїх пасажирів. Подібний інцидент стався 24 квітня в аеропорту міста Пенза, коли впродовж двох днів співробітники летовища не перевіряли пошту, у якій був лист про замінування. Крім цього, в багатьох аеропортах Росії запровадили режим максимального рівня терористичної загрози, однак росіянам, як завжди, абсолютно байдуже на це.