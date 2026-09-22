Аеропорт Вільнюса зупинив роботу через білоруські кулі з контрабандою

Роботу Вільнюського аеропорту тимчасово обмежили вніч проти 22 вересня через проліт білоруських метеокуль із контрабандою. Інцидент зачепив близько десятка рейсів, частина з яких була скасована або перенаправлена до Каунаса та Риги.

Про це повідомляє видання LRT з посиланням на компанію Литовські аеропорти.

Які подробиці інциденту?

Закриття повітряного простору над летовищем тривало з 23:25 до 2:45. Через це частина літаків, які прямували до столиці Литви, змінила маршрут і приземлилася в Каунасі та Ризі, а вильоти зі столиці зазнали тривалих затримок.

У заяві авіоператора LTOU зазначили, що вимушені заходи вжили через виявлення навігаційних позначок, притаманних метеорологічним кулям. Представники компанії кваліфікували цей випадок як чергову гібридну атаку з боку білоруського режиму проти цивільної авіації та суспільства Литви.

Обмеження повітряного простору над Вільнюським аеропортом діяли з 23:25 до 2:45 через гібридну атаку, яку здійснювала Білорусь проти Литви, цивільної авіації та суспільства. У небезпечних для авіації районах було зафіксовано навігаційні позначки, характерні для повітряних куль,

– повідомили в пресслужбі LTOU.

Систематичні збої у системі авіасполучення

Подібний інцидент із контрабандними повітряними кулями стався вперше за останні кілька місяців, адже попередній випадок фіксували ще у червні. Загалом від початку року загрози, пов'язані з зондами білоруських контрабандистів, порушували роботу столичного летовища вже близько десяти разів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 15 вересня аеропорт Вільнюса вже призупиняв роботу через виявлення невідомого об'єкта.

Крім того, подібні загрози фіксують і в інших країнах Європи: 18 вересня аеропорт Люксембурга також вимушено зупиняв польоти через появу неавторизованих безпілотників.