Прибув літак зі США: аеропорт "Житомир" прийняв перший міжнародний рейс – фото
14 серпня 2021 , 12:02Читать новость на русском
Джерело:Держприкордонслужба
В аеропорту "Житомир" приземлився перший міжнародний рейс. Це був літак загального призначення Рiper Рa-31-350, який прибув зі США.
Перший за своє існування міжнародний рейс летовище прийняло 12 серпня. На борту повітряного судна перебували 2 українці.
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Українські прикордонники наголосили, що зі свого боку забезпечили комфортний, швидкий контроль та безпечний перетин кордону.
- Літак Рiper Рa-31-350 візьме участь в космічному фестивалі KOROLОV AVIA FEST. Він пройде у Житомирі 14 – 15 серпня.
Перший міжнародний рейс в аеропорту "Житомир" / Фото ДПСУ
Історія аеропорту "Житомир": основне
Джерело: "Вікіпедія"
- Його відкрили ще у 1939 році. Втім, наприкінці 2011 року в нього відкликали сертифікат цивільного аеропорту. Все тому, що з 1990-х там не було рейсів.
- Повторно отримати сертифікат вдалося 30 грудня 2015 року. Через місяць летовище прийняло перший рейс технічого літака Saab 340.
- У 2018 році авіакомпанія Yanair, яка займається обслуговуванням аеропорту, планувала запуск рейсів до грузинського Батумі. Проте тоді цього так і не сталося.
- Згідно з розпорядженням уряду, в червні 2021 року в аеропорту "Житомир" повторно відкрили пункт пропуску через державний кордон – новий та сучасний.
- Він призначений для вантажного й пасажирського повітряного сполучення й працює у цілодобовому режимі.