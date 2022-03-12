Аеропорти пусті: через санкції росіяни перестали літати навіть усередині Росії

Європа, США, Канада закрили своє небо для російських літаків. Літати кудись росіянам тепер украй проблематично.

Також порушена логістика – авіаційним транспортом чимало потрібних для промисловості та побуту мешканців Росії речей доправити важко або неможливо. І це – тільки маленький шматочок санкцій проти тих, хто напав на Україну.

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Росіянам проблемно літати й усередині країни

Припинила літати в Росію навіть турецька авіакомпанія Pegasus. Turkish Airlines не продають росіянам квитки на міжнародні рейси з території Туреччини, хоча сама ця країна небо й не закривала для російських літаків.

Які ще Росія відчуває проблеми в авіації? Скажімо, з постачанням запчастин – половина приблизно авіапарку там боїнги, а компанія Boeing припинила обслуговування російських авіакомпаній.

Також багато російських літаків у лізингу – а за лізинг треба платити у валюті. Знецінення ж рубля і втрата доступу до валюти у Росії вже стали серйозною проблемою. Ну, от і наслідки.

Ще тиждень тому "Аэрофлот", "Победа" і S7 скасували міжнародні рейси. Вочевидь, саме тому, що їхні літаки можуть затримати за кордоном. Та, як ми вже можемо бачити, не дуже вони літають і всередині Росії.

Тут одне із відео з Москви (щоправда, ще від 8 березня), яке показує порожній аеропорт:

І відео для хорошого настрою: як ЗСУ знищують ворожу техніку