"Аеропортове перемир'я" викликає сумніви: експерт пояснив головну проблему

Українська сторона має намір за посередництва ЄС домовитися з Росією про взаємне табу на удари по аеропортах. Як відомо, через війну в Україні вони наразі не працюють. Тому така ініціатива Києва покликана на те, аби відновити їх функціонування.

Про це в етері 24 Каналу зазначив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук, нагадавши, що у владних колах України не один рік тривають розмови про необхідність відкрити летовища.

Заборона на атаки по аеропортах: чи реально втілити це?

Українські військові сьогодні в умовах війни, як зазначив Лакійчук, гарантувати стовідсоткову безпеку аеропортів не можуть. Він наголосив, що відкривати зараз летовища – вкрай небезпечно, адже туди може прилетіти російська ракета.

Сибіга намагається знайти вихід із ситуації, в який я зовсім не вірю,

– озвучив Лакійчук.

Складнощі відчуває не лише Україна, а тепер і Росія, адже через активність українських дронів країна-агресорка вимушена тимчасово закривати аеропорти й скасовувати рейси. Як наслідок, росіяни застрягають на терміналах в очікуванні вильоту, що вже спровокувало істерику в соцмережах. Пасажири діляться відео зі скаргами на те, що стають заручниками й не можуть здійснити запланований маршрут.

До відома! 8 травня в Росії на певний період припинили роботу одразу 13 аеропортів: у Владикавказі, Волгограді, Астрахані, Краснодарі, Сочі, Геленджику, Грозному, Махачкалі, Магасі, Мінеральних Водах, Нальчику, Ставрополі, Елісті. Це стало наслідком влучання у Ростові-на-Дону безпілотника в адмінбудівлю "Аеронавігації". Через інцидент керівництву довелося змінювати розклад рейсів.

Розмірковуючи над тим, чи може ця ситуація вплинути на російське керівництво та підвести його погодитись на так зване "аеропортове перемир'я", керівник безпекових програм Центру глобалістики зауважив, що навряд чи очільник Кремля зважає на настрої свого населення.

"Йому байдуже закриті чи відкриті російські аеропорти, головне, що на Валдай військовий гелікоптер прилетить, його посадять і доставлять у Геленджик під прикриттям винищувальної авіації. А кожен цивільний Airbus винищувачі супроводжувати не будуть. Яке йому діло, чи сидять там росіяни в Пулково чи в Домодєдово", – озвучив Лакійчук.

Зауважте! На думку політолога, президента аналітичного центру "Політика" Олега Лісного, такою ініціативою Україна намагається дати Європі інструменти для дій, аби вона проявила себе у перемовному процесі. Він впевнений, що якщо на Кремль не тиснути, то перемир'я не буде результативним і гарна пропозиція розбиватиметься об нахабство російського диктатора.

Що пропонує українське МЗС?

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, що Україна хотіла б домовитись про те, аби з обох боків (України та Росії) не було ударів по авіаційній інфраструктурі. На його думку, сьогодні Кремль має бути в цьому зацікавлений.

Адже великі російські аеропорти, зокрема у Москві та Санкт-Петербурзі, відчувають складнощі через нальоти українських безпілотників. Українська сторона озвучила пропозицію, аби Євросоюз передбачив спеціальну робочу групу для обговорення цього питання, та ініціює створення окремого додаткового треку переговорів з цього приводу.