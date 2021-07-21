В аеропорту "Львів" шукають вибухівку: пасажирів та працівників евакуювали – фото
21 липня 2021 , 10:39Читать новость на русском
Джерело:поліція Львівщини
В Міжнародному аеропорту "Львів" 21 липня виявили підозрілу сумку. Наразі правоохоронці шукають на летовищі вибухівку та евакуйовують людей.
Підозрілу сумку на території аеропорту помітили вранці. На місце події негайно виїхали вибухотехніки та кінологи.
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В аеропорту "Львів" шукають вибухівку
- Приблизно о 9:25 правоохоронцям надійшло повідомлення від працівників служби безпеки Міжнародного аеропорту "Львів".
- Вони розповіли, що на території летовища знайшли підозрілу сумку.
- Ймовірно, в ній може бути вибухівка.
- На місці події працюють слідчо-оперативна група, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, патрульні та співробітники інших служб поліції.
- Поліцейські обстежують приміщення аеропорту та прилеглу територію.
- Окрім цього, правоохоронці проводять евакуацію працівників та пасажирів.
В аеропорту "Львів" знайшли підозрілу сумку / Фото поліції Львівщини
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