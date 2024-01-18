Літаки намотували кола над Москвою: в аеропорту Внуково і ще двох аеродромах ввели план "Ковер"
В московському аеропорту Внуково сьогодні, 18 січня, оголошували план "Ковер". Як наслідок, було заборонено прийом літаків та їхній виліт.
Низку рейсів затримано. Ба більше, аналогічний план оголошували ще на двох аеродромах у Росії.
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На сайті аеропорту Внуково повідомили, що прийом рейсів затримується приблизно на годину. Також аеропорт затримує літаки, які найближчим часом мали вилетіти з Москви.
Щодо інших аеродромів, де оголошували план "Ковер", то мова про аеродром в Єрмоліно Калузької області та аеродромі Кубинка в Московській області.
Літаки кружляли в небі
За інформацією сервісу Flightradar24, який в реальному часі дозволяє стежити за становищем повітряних суден, довкола Москви літали пасажирські літаки, які мали на той час уже приземлитися в аеропорту Внуково.
Літаки намотували кола навколо Москви, ймовірно, очікуючи дозволу на посадку.
"План "Ковер" оголошений у столичному аеропорту Внуково, а також на аеродромах у Кубинці та Єрмоліно. Вони закриті на виліт/приліт. Літакам рекомендують сідати в інші авіагавані", – ішлось у повідомленнях російських пропагандистів.
Що сталось у повітряному просторі Росії
Зауважимо, що о 11:45 росіяни заявили, що аеропорт Внуково скасував план "Ковер" та відновив роботу.
Водночас про причини призупинення роботи аеропорту в Росії не повідомляли. Цікаво, що не коментував ситуацію і мер Москви Сергій Собянін.
Безпілотники атакували нафтобазу
- При цьому раніше у ЗМІ повідомили, що вночі 18 січня гучно було в підмосковному Подольську та під Санкт-Петербургом. Про вибухи повідомляли очевидці, а на ранок влада назвала причину вибухів – заявили про атаку БПЛА.
- Російське міноборони заявило, що їх ППО "збила один дрон" над територією Московської області, а потім ще один "перехопила" над Ленінградською областю.
- Джерела 24 Каналу повідомили, що 18 січня безпілотники ГУР МО атакували нафтобазу ворога в Ленінградській області Росії. Ба більше, відомо про влучання, але їх в Росії традиційно намагаються приховати.