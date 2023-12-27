Переможе найбільш твердолоба країна, – ветеран Остальцев про зброю, бізнес і аеророзвідку

Леонід Остальцев пішов на фронт добровольцем у 2014 році. Повернувшись до цивільного життя, відкрив піцерію Pizza Veterano. Після 24 лютого поставив бізнес на паузу та повернувся на фронт, де спеціалізується на аеророзвідці.

У новому матеріалі проєкту "Український Свідок" – Леонід Остальцев, український бізнесмен, ветеран війни на Донбасі. Він є засновником групи компаній Veterano, до якої входить відома у Києві піцерія Pizza Veterano.

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Чим Леонід Остальцев займається зараз

Нині Леонід – рядовий патрульної поліції із позивним "Одуванчік", який займається FPV-дронами, аеророзвідкою та працює з ударними комплексами. Свій бізнес він наразі поставив на паузу.

Піцерією не займаюсь від початку повномасштабної війни. Перші два місяці були дуже інтенсивними і я зрозумів, що не хочу займатись бізнесом. Але, на щастя, його є на кого залишити,

– розповів він.

У підрозділі Леоніда служить Андрій Хливнюк. Остальцев розповів, що музикант вважає себе таким, як усі. Хоч, звісно, є плюси від того, що у їхньому підрозділі є зірка.

Я дуже поважаю Андрія. Його плюс у тому, що він вважає себе таким, як всі. Так, у нас є плюшки від того, що Андрій служить у нашому підрозділі. Але в інших підрозділах теж є зірки,

– сказав чоловік.

У росіян більше нічних засобів

Леонід розповів про паритет FPV між українцями та росіянами. За його словами, зараз ситуація ускладнилася.

Зараз ситуація ускладнюється. Як виявилося, ворог має більше нічних засобів. У нас вони теж є, але дуже мало і не у всіх. Ми – команда, яка постійно рухається вперед, аби виконувати задачі. Але навіть за цих умов маємо тільки одну тепловізійну камеру. Це дуже мало,

– каже він.

На питання, чи варто вкладати сили та ресурси у розробку FPV-дронів, Леонід відповідає так: "Ніхто не думав, що FPV вистрілять – вони вистрілили. На сьогодні це найефективніша зброя принаймні на моїй ділянці фронту. Але ніхто не знає, що буде за пів року. Можливо, стане недоцільно виробляти БМП, бо якась **** за тисячу доларів її просто спалить".

Що для Остальцева означає слово "перемога"

Перемогою у цій війні він вважатиме повернення до кордонів 1991 року. Але не тільки. Для нього також важливо, щоб у Росії нарешті з'явилися адекватні парламентарі, які закріпили кордони 1991 року у своїй Конституції.

Мені б дуже хотілося, аби росіяни вбили увесь свій парламент та забрали своїх військових з території України. Потім обрали нормальний парламент та закріпили кордони 1991 року у своїй Конституції. Тоді, можливо, років через п’ятдесят наші діти зможуть знайти спільну мову. А переможе у цій війні не найсильніший або найрозумніший, а той, хто не зупиниться та буде йти вперед. Переможе найбільш твердолоба країна. І це будемо ми, інших варіантів у нас нема,

– зазначи він.

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