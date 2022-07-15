"Валили" окупантів, коли ті йшли снідати, – аеророзвідник розповів, як працюють по живій силі

Українські захисники за допомогою дронів вистежували окупантів та знищували їхню техніку та живу силу. Намагалися “підловити” загарбників, коли ті збиралися разом.

Про це 24 каналу сказав командир підрозділу аеророзвідки Дмитро Подворчанський. Він розповів кілька історій з оборони Рубіжного.

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Він згадує, що майже щодня були штурми росіян.

"Наше завдання було – знаходити, де йде штурм, розвалювати техніку та піхоту, щоб нашим військовим на позиціях було легше", – сказав Подворчанський.

Як працювали по живій силі окупантів

За його словами, у них було головне правило – працювати лише по візуально підтвердженій силі.

Ми ніколи не працювали по 1 – 2 людини, лише по скупченню піхоти. Бувало таке, що ми їх "валили", коли вони йшли на сніданок чи нараду всі дружно в рядок,

– розповідає Подворчанський.

Командир підрозділу аеророзвідки наголосив, що їх дивувало відношення російських військових до своїх загиблих.

"Вони їх скидають в окопи чи залишають просто на вулиці. Тобто їхні тіла вони не забирають. А піхоту з окупованих територій Донбасу в росії взагалі називають "одноразовими", – зізнається він.

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До слова, українські військові завдали удару по трьох локаціях ворога на Півдні та Сході. Олексій Арестович назвав це "санітарною обробкою територій". Також вразили склад ворожих боєприпасів, детонація відбувалась протягом 2 годин.