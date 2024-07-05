Росія хоче використовувати аеростати загородження проти українських БпЛА

Росіяни планують використовувати систему на аеростатах "Бар'єр" проти українських БпЛА. Вона вже нібито має перші замовлення.

Раніше аеростати загородження вже використовували у Першій та Другій світових війнах. Суть полягає у тому, що аеростати підіймають у небо сітки, які, своєю чергою, мають перехопити українські БпЛА.

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Аеростати загородження

Відомо, що цілу систему аеростатів під назвою "Барьер" запропонована на профільній конференції присвяченій боротьбі з дронами. Ідею презентував російський стартап "Перший дирижабль", що виступає як авіаційне конструкторське бюро. Вони просували ідею аеростатів загороджень ще з вересня 2023 року.

Сама іде полягає у створенні мережі з аеростатів, які знаходяться в ангарах, що розкриваються, та підіймаються у повітря у випадку необхідності й натягують величезну сітку висотою до 250 метрів, яка й має стати бар'єром для ворожих дронів,

– пише Defence Express.

Повідомляється, що максимальна вантажопідйомність одного аеростата обмежена 30 кілограмами, що свідчить про необхідність застосування надзвичайно легких сіток.Сама ідея не є новою, а копіює рішення з аеростатами під час інший війн. Проте тоді вони утримували не сітки, а металеві троси.

Компанія "Перший дирижабль" заявила, що вже не тільки провела успішні випробування, а й отримала перші замовлення. Водночас у російської компанії є концепція, за якою система "Барьер" будується не на аеростатах, а на коптерах, які виконують аналогічну задачу із підйомом та натягуванням сітки. Аналітики припускають, що подібний механізм може отримати поширення на території Росії.

До слова, Defence Express раніше писав, що через нездатність збити українські дрони Росія виправдовує це диверсантами. Тобто дрони начебто запускаються не з території України, а з Росії.