Афера чи маніпуляції: звинувачення Саакашвілі та реакція Мінкульту – у чому суть скандалу

Міхеїл Саакашвілі звинуватив Мінкульт у спробі відродити ДАБІ. А головне – корупційні потоки, з нею пов'язані.
У міністерстві ж запевнили, що Саакашвілі маніпулює – бо насправді мовиться тільки про охорону культурної спадщини.
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Афера і корупція: у чому суть закидів Саакашвілі у бік Мінкульту
Міхеїл Саакашвілі 18 червня опублікував у фейсбуці допис, де розкритикував рішення уряду про створення "Інспекції з питань захисту культурної спадщини". Голова виконкому Національної ради реформ України назвав це рішення аферою.
- На думку Саакашвілі, ця структура насправді буде другим диханням ДАБІ (Державної архітектурно-будівельної інспекції), яку влада вже понад рік намагається ліквідувати.
- Ба більше, "її створили, щоб відновити втрачені внаслідок ліквідації ДАБІ корупційні потоки".
Щоб був зрозумілий масштаб схеми – ця новоявлена інспекція може зупинити своїм рішенням будь-яке будівництво, і жодне будівництво не може бути розпочато без її попереднього схвалення,
– заявив Міхеїл Саакашвілі.
Маніпуляції та припущення: Мінкульт спростовує слова Саакашвілі
У Міністерстві культури й інформаційної політики вирішили не залишати поза увагою звинувачення Саакашвілі, і опублікували своєю чергою пост у фейсбуці.
- У його тексті мовиться, що слова грузинсько-українського політика маніпулятивні, і "є лише припущеннями".
- Насправді, мовляв, Державна служба охорони культурної спадщини та Державна інспекція культурної спадщини "відповідатимуть за реалізацію державної політики у сферах охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей".
Робота цих органів дозволить зменшити у рази випадки руйнування спадщини. А до України активніше повертатимуться культурні цінності,
– переконують у Мінкульті.
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