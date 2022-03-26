Афера ОПЗЖ стала фундаментом для російського вторгнення в Україну

Політтехнолог Михайло Погребинський для Віктора Медведчука регулярно вивчав "настрої українців". Результати передавалися до Кремля.

Пальцем у небо

Згідно з дослідженнями Погребинського, 46% українців підтримували Путіна.

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Саме ці цифри стали приводом для вторгнення – упевненість у підтримці народу.

Зрозуміло, ці дані не відповідають дійсності і формувалися, щоб показати роботодавцю Медведчука, що гроші на ОПЗЖ виділяються не даремно і партія "працює"…

Не смішно

Так, можна посміятися з цього "кидалова", але не смішно…

Саме це "кидалове" від ОПЗЖ стало фундаментом та впевненістю Путіна в успіху вторгнення, наслідок якого віднесені у вічність тисячі життів українців та мільйони скалічених доль.

На ОПЗЖ та кожному з них, кожному члені цієї партії та кожній кишеньковій шістці, політологу, експерті та інших, що ретранслювали всі ці роки наративи Кремля, відповідальність за ці життя.

Ненавиджу і призираю вас усіх так само, як і окупантів!

Жорстокі обстріли по цивільних – це симптом, що у Росії проблеми: