Афера ОПЗЖ стала фундаментом для російського вторгнення в Україну
Джерело:телеграм Олександра Коваленка
Політтехнолог Михайло Погребинський для Віктора Медведчука регулярно вивчав "настрої українців". Результати передавалися до Кремля.
Пальцем у небо
Згідно з дослідженнями Погребинського, 46% українців підтримували Путіна.
Детально У Києві обшукують квартиру політтехнолога та близького друга Медведчука
Саме ці цифри стали приводом для вторгнення – упевненість у підтримці народу.
Зрозуміло, ці дані не відповідають дійсності і формувалися, щоб показати роботодавцю Медведчука, що гроші на ОПЗЖ виділяються не даремно і партія "працює"…
Не смішно
Так, можна посміятися з цього "кидалова", але не смішно…
Саме це "кидалове" від ОПЗЖ стало фундаментом та впевненістю Путіна в успіху вторгнення, наслідок якого віднесені у вічність тисячі життів українців та мільйони скалічених доль.
На ОПЗЖ та кожному з них, кожному члені цієї партії та кожній кишеньковій шістці, політологу, експерті та інших, що ретранслювали всі ці роки наративи Кремля, відповідальність за ці життя.
Ненавиджу і призираю вас усіх так само, як і окупантів!
Жорстокі обстріли по цивільних – це симптом, що у Росії проблеми: