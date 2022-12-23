В Афганістані публічно побили батогами 30 людей за "моральний розлад"

В Афганістані, де править радикальний ісламістський рух "Талібан", засудили 30 людей до ударів батогами. Таке покарання отримали, зокрема 15 жінок, яких звинувачують у "моральному розкладі".

Такий вирок виніс головний суддя провінції Джаузджан Абдул Вахаб Захід.

Важливо Таліби заборонили жінкам навчатись в університетах

Він оголосив, щоб всі обвинувачені дістали від 25 до 39 ударів батогом. Якщо говорити детальніше, то всі ці люди вчинили одне з наступних дій:

крадіжку,

подружню зраду,

продаж наркотиків.

Свідками виконання покарання в дію стали місцеві чиновники, богослови і племінні старійшини. Другу таку розправу було скоєно в провінції Капіса над сімома чоловіками й однією жінкою.

В Афганістані виконали першу публічну страту за багато років

7 грудня "Талібан" провів першу публічну страту після захоплення влади в Афганістані. Засудженим до смерті виявився чоловік, обвинувачений у вбивстві людини.

Страту особисто схвалив верховний лідер руху "Талібан", а також три вищі суди країни, "рішення ухвалювали дуже ретельно".

Місія ООН в Афганістані та представник Управління ООН із прав людини в Женеві виступили із заявами, в яких засудили страту та закликали талібів негайно запровадити мораторій на такий вид покарання.

Згідно з ісламським правом, за подібні злочини на зловмисників можуть чекати ампутація кінцівок, публічне шмагання та побиття камінням.