Поки люди молилися: в Афганістані три ракети впали біля президентського палацу

У Кабулі, столиці Афганістану, впали три ракети. Обстріл стався під час молитви на честь свята Курбан-байрам.

Інцидент стався у вівторок, 20 липня. Під час обстрілу президент країни Ашраф Гані з іншими високопосадовцями, як і всі мусульмани країни, був на молитві на честь свята.

Зверніть увагу В Афганістані вбили відомого журналіста й лауреата Пулітцерівської премії

Як все сталося

Обстріл розпочався одразу ж після початку святкової молитви. Ракети впали за територію зеленої зони, де окрім президентського палацу розташовані посольства.

Ймовірно, ракети були випущені з північного району міста.

Інформації про постраждалих поки що, на щастя, немає.

Жодне терористичне угрупування не взяло на себе відповідальності за обстріл.

Конфлікт в Афганістані: що відбувається