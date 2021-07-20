Поки люди молилися: в Афганістані три ракети впали біля президентського палацу
20 липня 2021 , 20:01Читать новость на русском
Джерело:Tolo News
У Кабулі, столиці Афганістану, впали три ракети. Обстріл стався під час молитви на честь свята Курбан-байрам.
Інцидент стався у вівторок, 20 липня. Під час обстрілу президент країни Ашраф Гані з іншими високопосадовцями, як і всі мусульмани країни, був на молитві на честь свята.
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Як все сталося
Обстріл розпочався одразу ж після початку святкової молитви. Ракети впали за територію зеленої зони, де окрім президентського палацу розташовані посольства.
Ймовірно, ракети були випущені з північного району міста.
Інформації про постраждалих поки що, на щастя, немає.
Жодне терористичне угрупування не взяло на себе відповідальності за обстріл.
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