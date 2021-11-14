В Афганістані унаслідок вибухну мікроавтобуса загинув журналіст

У передмісті Кабула 13 листопада вибухнув мікроавтобус. За попередніми даними, 1 людина загинула, ще 4 опинилися у лікарні.

Вибух стався біля контрольно-пропускного пункту талібів. Водій мікроавтобуса розповів про підозрілого пасажира, через якого ймовірно могла статися трагедія.

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Загинув афганський журналіст

Журналістам удалося поспілкуватися з водієм мікроавтобуса, який зараз перебуває у лікарні. Він розповів, що за кілька хвилин до вибуху до нього підсів підозрілий чоловік. Після трагедії двоє людей, за словами водія, в палаючому одязі випали з задньої частини мікроавтобуса.

У Центрі афганських журналістів повідомили, що загиблим унаслідок вибуху є репортер Хамід Сайгані, який раніше працював на телеканалі Ariana.

На жаль, ми втратили ще одного репортера,

– йдеться в заяві.



Загиблий журналіст Хамід Сейгані / Фото Unitel

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