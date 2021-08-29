З Афганістану необхідно евакуювати ще приблизно 300 громадян США, – Блінкен

Евакуація громадян США з захопленого талібами Афганістану триває. Офіційно всі іноземці мають покинути країну до 31 серпня, однак у Білому домі заявляють, що евакуацію будуть продовжувати.

Зараз у США намагаються скоординувати 300 громадян, які й досі на території Афганістану, щоб посадити їх на літак. Про це розповів держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Евакуацію не припинятимуть

Після захоплення Кабула "Талібаном" 15 серпня у США заявили про намір евакуювати своїх громадян та дипломатів до 17 серпня включно. Однак згодом Вашингтон вирішив продовжити вивозити своїх громадян та афганців. Тепер кінцевою датою є 31 серпня.

За словами талібів, до цього дня всі іноземці повинні покинути країну. Через це багато держав завершили евакуацію.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в ефірі CBS News заявив, що США працюватимуть над безпечним вивезенням американців та союзників і після завершення терміну.

Ми сприятимемо безпечному виїзду будь-якого громадянина США або будь-якої людини, що має документи на проживання США. І, звичайно, після 31 серпня ми будемо організовувати виїзд тим афганцям, які допомагали нам покинути територію,

– наголосив радник Байдена.

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