З Афганістану необхідно евакуювати ще приблизно 300 громадян США, – Блінкен
Джерело:ABC News
Евакуація громадян США з захопленого талібами Афганістану триває. Офіційно всі іноземці мають покинути країну до 31 серпня, однак у Білому домі заявляють, що евакуацію будуть продовжувати.
Зараз у США намагаються скоординувати 300 громадян, які й досі на території Афганістану, щоб посадити їх на літак. Про це розповів держсекретар США Ентоні Блінкен.
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Евакуацію не припинятимуть
Після захоплення Кабула "Талібаном" 15 серпня у США заявили про намір евакуювати своїх громадян та дипломатів до 17 серпня включно. Однак згодом Вашингтон вирішив продовжити вивозити своїх громадян та афганців. Тепер кінцевою датою є 31 серпня.
За словами талібів, до цього дня всі іноземці повинні покинути країну. Через це багато держав завершили евакуацію.
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в ефірі CBS News заявив, що США працюватимуть над безпечним вивезенням американців та союзників і після завершення терміну.
Ми сприятимемо безпечному виїзду будь-якого громадянина США або будь-якої людини, що має документи на проживання США. І, звичайно, після 31 серпня ми будемо організовувати виїзд тим афганцям, які допомагали нам покинути територію,
– наголосив радник Байдена.
Евакуація іноземців з Кабула: останні новини
- Після захоплення Кабула аеропорт став останньою надією для іноземців та афганців, тому що покинути країну можна лише повітрям.
- 28 серпня 2021 року Франція вирішила припинити евакуацію з Афганістану. Загалом французькі солдати вивезли понад 3 000 осіб.
- Того ж дня про намір зупинити евакуацію заявили у Великій Британії. Ввечері останній рейс покинув аеропорт Кабула.
- Україна також допомагає покинути захоплену терористами країну своїм громадянам та іноземцям. Наші рейси привезли до Києва понад 600 людей.