Placebo зупинили запис нового альбому через пандемію

Музиканти вже кілька місяців фактично знаходяться у ізоляції через роботу над новою платівкою. Проте все ж вирішили дотримуватися загальних правил карантину.

Британська рок-група Placebo, що наразі працює над своїм восьмим студійним альбомом, вирішила призупинити запис на час карантину. Про це на своїй сторінці Instagram повідомив бас-гітарист гурту Стефан Ольсдаль.

"Як більшість з вас знає, Placebo є – були! в студії. Останні кілька місяців ми практично знаходились у груповому карантині, кілька тижнів поспіль були закриті у замкненому просторі, куди не мали доступу сторонні. Ми їхали туди і назад однією машиною і повертались додому лише спати. Таким чином, ми відчували, що ізолювали себе, але цього було недостатньо",

– написав Ольсдаль.

Тож у світлі останніх подій у світі і Великобританії зокрема група вирішила зупинити роботу над новим альбомом. "Зараз, коли підлога пішла з-під ніг, я трохи приголомшений – впевнений, як і багато хто з вас. Розчарований, роздратований, розгублений і трохи наляканий. Що тепер? У всіх нас є багато речей, з якими можна впоратись. Питання лише, як це зробити, не опускаючи при цьому рук – коли так легко впасти в депресію і дозволити собі піти. Я був там – я знаю, наскільки це легко. Але, чорт забирай, ми йдемо у нові часи, нові можливості!" – стверджує музикант.

Бас-гітарист Placebo закликав прихильників дати собі час пристосуватись до нових реалій та зосередитись на власному ментальному здоров’ї. "Ніщо не зупиняється, все просто змінюється – і це також нормально. Залишайтесь у безпеці і робіть те, що правильно, – і я знаю, що й ви знаєте, що це. Піклуйтесь один про одного і побачимось на іншому боці", – звернувся до фанів Стефан Ольсдаль.

Дивитись відео Placebo – Slave To The Wage:

Останній на даний момент студійний альбом Placebo – Loud Like Love вийшов в 2013 році. Востаннє в Україні британці були у 2018 му році – закривали Atlas Weekend. Цьогоріч вони повертаються, аби очолити головну сцену фестивалю 11 липня. Квитки на Atlas Weekend 2020 у продажу на Concert.ua.