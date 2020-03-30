Репер Noize MC провів відкритий онлайн-урок з написання хітів

Зірка хіп-хопу є наставником молодих музикантів у рамках закритого освітнього проєкту. Проте через карантин Іван Алексєєв вирішив провести майстер-клас для всіх бажаючих.

Коли: 15 травня 2020 року

Де: StereoPlaza (п-т Лобановського, 119)

Вартість квитків: від 650 грн, у продажу на Concert.ua

Російський репер Іван Алексєєв, більш відомий під псевдонімом Noize MC, під час карантину провів відкритий урок музики. Артист з листопада минулого року бере участь у одному з освітніх проєктів для молодих музикантів. "У нас тут відбуваються заняття у дуже незвичайній музичній школі. Ми збираємось у складі декількох груп – у нас їх п’ять – створити 5 ЕР у різних жанрах. Вони репетирують, створюють композиції і надсилають меня, щоб отримати зворотній зв’язок", – пояснив Алексєєв суть проєкту.

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Через карантин навчальний процес перейшов у повний онлайн, тож Noize MC вирішив зробити один з уроків відкритим для усіх бажаючих. "Зараз, коли школи зачинені і багато хто залишається вдома, не час відмовлятись від того, що по-справжньому любиш", – стверджує музикант. Переглянути запис своєрідного майстер-класу зі створення пісень від зірки російського хіп-хопу ви можете просто зараз.

А вже по завершенню карантина 15 травня Noize MС приїде до Києва із програмою "На Марсі класно". Концерт відбудеться у клубі StereoPlaza квитки у продажу на Concert.ua.