На Львівщині – спалах африканської чуми свиней: в області ввели карантин

На Львівщині ввели карантин через спалах африканської чуми (АЧС). 17 березня у лісах поблизу села Сухоріччя Підберізцівської громади знайшли трупи шести диких свиней.

АЧС швидко поширюється серед свиней і наразі не має жодних ефективних методів лікування, через що стає причиною масової загибелі тварин. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Львівську ОВА.

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Через АЧС на Львівщині ввели карантин