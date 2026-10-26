Компенсація втрат: Росія розгортає масове вербування найманців в Африці

Росія суттєво розширила географію вербування чоловіків з африканських країн для участі у війні проти України. Москва намагається покрити нестачу окупантів на тлі значних втрат на фронті.

Ворог змістив фокус на бідніші країни континенту після того, як Кенія та Південна Африка спробували перешкоджати виїзду чоловіків для участі у війні. Про це повідомляє Bloomberg.

Зростає кількість завербованих

Відтак російські вербувальники зосередилися на державах із низькими показниками демократії, обмеженою свободою преси та слабкою судовою системою. Основними цілями стали Зімбабве, Бурунді, Сьєрра-Леоне, Демократична Республіка Конго, Судан та Камерун.

За наведеними даними, у період із 1 січня по 30 вересня Росія завербувала 699 чоловіків із Бурунді, хоча за весь 2025 рік ця цифра становила лише 30 осіб. Схожа динаміка фіксується й щодо громадян Зімбабве: кількість найманців зросла до 530 осіб порівняно з 65 торік.

Зазначається, що для вербування людей з 29 країн світу агресор залучав, зокрема, обман та примус.

У низці африканських країн зростає занепокоєння щодо спроб Росії вербувати їхніх громадян. Порівняльна бідність Африки означає, що людей легше заманити до Росії, часто хибними обіцянками цивільної роботи в громадському харчуванні чи транспорті,

– йдеться в матеріалі.

Крім того, родичі найманців також зазначили, що їм обіцяли значні бонуси, високі зарплати та спрощений шлях до отримання російського громадянства.

Що кажуть у Кремлі

Аналітики зауважили, що російська влада публічно ніколи не визнавала залучення іноземних громадян у війну проти України. Мовляв, мають достатній власний людський ресурс. Російський диктатор Володимир Путін також нещодавно відкинув припущення щодо можливості оголошення чергової хвилі мобілізації у своїй країні.

Журналісти уточнили, що спирались на факти з презентації, яку отримали від осіб, обізнаних із роботою української розвідки.

Нагадаємо, на початку жовтня уряди Кенії та Ботсвани офіційно звернулися до України з проханням посприяти поверненню їхніх громадян, яких заманили до Росії фіктивними обіцянками роботи та відправили на передову.