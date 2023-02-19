Протримався 25 днів: помер пастор, який хотів повторити 40-денний піст Ісуса Христа

У Мозамбіку помер пастор, який намагався постити протягом 40 днів, наслідуючи біблійний вчинок Христа. Пастор Франсіско Бараджа помер після 25 днів посту.

Бараджа, який є засновником євангельської церкви Санта-Тріндаді, помер у лікарні міста Бейра. Його доправили у лікарню у важкому стані.

Дивіться також Спалення Корану у Швеції: у Фінляндії натякнули на російський слід

Після 25 днів організм пастора не витримав

Після 25 днів без їжі та води пастор схуд настільки сильно, що не міг встати. Його організм не витримав посту, внаслідок чого чоловіка доставили до лікарні.

Першими на критичний стан Франсіско Бараджі звернули увагу родичі й послідовники. У пастора Бараджі діагностували гостру анемію та відмову органів травлення.

Його намагалися врятувати за допомогою сироваток і рідкої їжі, але було вже надто пізно. Він помер у середу, 15 лютого. На момент смерті йому було 39 років.

Віряни церкви Санта-Тріндаді сказали, що для пастора та його послідовників було звично постити, але не так довго.

Його брат Маркес Мануель Бараджа підтвердив, що пастор постив. Водночас він поставив під сумнів медичний діагноз щодо його смерті. За словами Маркеса Мануеля, пастор страждав від низького тиску.

Пастор також був учителем французької мови в місті Мессіка в центральній провінції Маніка, неподалік від Зімбабве.

. Згідно з Євангелією від Луки, після свого хрещення Ісус був відведений Духом до пустелі, де постив 40 днів. Він протистояв спокусі диявола і витримав випробування.