В Африці слон напав на джип і вбив туристку: моторошне відео

Слон напав на джип з туристами, які були на сафарі в Замбії. Внаслідок цього загинула літня жінка зі США.

Слон напав на джип з туристами у національному парку Кафуе. У компанії, яка організувала сафарі, вже відреагували.

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Подробиці інциденту

Інцидент стався зранку в суботу в національному парку Кафуе в Замбії. Слон атакував автомобіль, в якому перебували 6 гостей і гід, які їхали на сафарі з табору Луфупа.

"Шестеро гостей були на сафарі, коли на автомобіль несподівано напав слон", – сказав у заяві Кейт Вінсент, генеральний директор Wilderness, додавши, що автомобіль гіда сафарі був "заблокований" місцевістю під час нападу.

Компанія Wilderness, яка проводить сафарі, уточнила, що під час інциденту було поранено 79-річну жінку. Її доставили до лікарні в Південній Африці, де вона пізніше померла.

За словами оператора сафарі, загинула літня американська туристка, згодом про це повідомили й в поліції. Сім'я жінки підтвердила, що Гейл Меттсон пішла з життя.

За даними компанії, ще чотирьом людям було надано допомогу у зв'язку з легкими травмами після інциденту.

Всі наші гіди надзвичайно добре навчені і досвідчені, але, на жаль, в даному випадку місцевість і рослинність були такі, що маршрут гіда був заблокований, і він не зміг досить швидко вивести транспортний засіб із небезпечної зони,

– повідомив Вінсент.

За словами Вінсента, після нападу керівництво національного парку Кафуе негайно викликали на допомогу, а на місце події відправили гелікоптер.

Компанія співпрацює зі слідством і висловила співчуття родині загиблої.

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Поліція почала розслідування

У розслідуванні беруть участь місцева поліція, Департамент національних парків та дикої природи Замбії та інші органи влади.

Згідно з заявою, тіло літньої жінки передадуть її сім'ї в США за підтримки місцевої влади Замбії та посольства США в Лусаку.

Минулого місяця аналогічний напад слона стався у національному парку Піланесберг у Південній Африці. Тоді, на щастя, ніхто не постраждав.