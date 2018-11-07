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      Афродіта: Надія Мейхер похизувалася звабливою фігурою у купальнику

      1699 Читать новость на русском
      Надія Мейхер
      Надія Мейхер / Instagram

      36-річна екс-учасниця гурту "Віа Гра" та телеведуча Надія Мейхер приголомшила шанувальників у соціальних мережах новими звабливими знімками в обтислому чорному купальнику у СПА.

      Нове фото Мейхер опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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      Так, у новій зйомці Надія позувала у традиційному пляжному образі з сонцезахисними окулярами, солом'яним капелюхом і коктейлем у руці. "Для тих, кому не вистачило тепла і моря" – зазначила артистка у підписі до фото.

      Прихильники були у захваті від останньої фотосесії телеведучої і засипали її компліментами у коментарях.

      "Хто ця Афродіта?", "Дуже сексуальна", "Для тих, кому не вистачило тепла і моря – є усмішка Надії Мейхер", – пишуть користувачі у мережі.


      ​Надія Мейхер / Instagram


      ​Надія Мейхер / Instagram


      ​Надія Мейхер / Instagram


      Надія Мейхер / Instagram

      Теги: Новини України LifeStyle Музика
      Джерело: 24 канал
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