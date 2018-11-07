Афродіта: Надія Мейхер похизувалася звабливою фігурою у купальнику

36-річна екс-учасниця гурту "Віа Гра" та телеведуча Надія Мейхер приголомшила шанувальників у соціальних мережах новими звабливими знімками в обтислому чорному купальнику у СПА.

Нове фото Мейхер опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Співачка Оля Полякова опублікувала гарячі фото в купальниках

Так, у новій зйомці Надія позувала у традиційному пляжному образі з сонцезахисними окулярами, солом'яним капелюхом і коктейлем у руці. "Для тих, кому не вистачило тепла і моря" – зазначила артистка у підписі до фото.

Прихильники були у захваті від останньої фотосесії телеведучої і засипали її компліментами у коментарях.

"Хто ця Афродіта?", "Дуже сексуальна", "Для тих, кому не вистачило тепла і моря – є усмішка Надії Мейхер", – пишуть користувачі у мережі.



​Надія Мейхер / Instagram



​Надія Мейхер / Instagram



​Надія Мейхер / Instagram



Надія Мейхер / Instagram