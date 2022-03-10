Афроукраїнці просять у НАТО закрити небо: емоційне звернення до Альянсу
Джерело:Міністерство оборони України
Україна потерпає від ракетних обстрілів та авіанальотів ворога. Керівництво держави та пересічні громадяни звертаються до НАТО з єдиним коротким проханням: закрити небо. Своє слово сказали і афроукраїнці.
Звернення до Альянсу оприлюднили і афроукраїнці, які є свідками злочинів загарбників. Відео опублікували на сторінці Міноборони.
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Звернення проілюстрували кадрами зруйнованих міст
В Україні проживає 30 тисяч африканців та 40 тисяч афроукраїнців. Кілька з них – різних за професією та віком, для яких українська земля є рідною, розказали світу про війну. Дехто зі спікерів проживав у Харкові – який перебуває під ворожим вогнем.
До НАТО звернувся і нардеп та олімпійський чемпіон Жан Беленюк, а також музикант Мирослав Кувалдін. Усі вони зазначили, що 24 лютого прокинулись не від звуку будильника, а від бомб, які вибухнули неподалік від їхніх домівок.
Мої діти ховаються у підвалі, а я вступив до лав територіальної оборони. Я буду битись за незалежність України,
– сказав Кувалдін, якого війна змусила поміняти гітару на зброю.
У всіх афроукраїнців єдине прохання до Альянсу: захистити їхній дім, який вони люблять понад все, і закрити небо над Україною.
Дивіться емоційне звернення афроукраїнців до НАТО: