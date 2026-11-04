Стежив під виглядом таксі: агент ФСБ отримав 15 років за спробу вбити керівника СБУ

Суд відправив за ґрати на 15 років агента ФСБ, який планував убити керівника управління СБУ на Донеччині. Місцевий таксист вистежував офіцера зі свого авто та коригував удари по позиціях українських бійців.

Контррозвідка завчасно викрила задум росіян та затримала поплічника ворога у квітні цього року. Як повідомили в СБУ, чоловіка визнали винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Як таксист працював на ворога?

Слідство встановило, що зловмисник потрапив у поле зору російської спецслужби через антиукраїнські коментарі в телеграм-каналах. До співпраці його залучив знайомий – колишній мешканець Краматорська, який ще у 2014 році виїхав на тимчасово окуповану частину Донеччини та почав працювати на ФСБ.

Спершу агент коригував ворожі удари по прифронтовому райцентру. Під час робочих поїздок із клієнтами він фіксував зосередження особового складу та військової техніки українських підрозділів, а потім позначав координати на Google-картах.

Згодом російські куратори доручили поплічнику підготувати замах на одного з керівників регіонального управління СБУ.

Для підготовки вбивства чоловік стежив за маршрутами пересування офіцера та з'ясовував місця його перебування, використовуючи своє авто як прикриття.

Зв'язок із російським куратором зрадник тримав через окремий телефон, який ніколи не брав на розвідувальні вилазки та ховав у тайнику під підлогою власної квартири.

Суворе покарання для зрадника

За матеріалами Служби безпеки суд призначив винному 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування справи проводили контррозвідники та слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Крім того, на початку листопада в Одесі викрили колишнього моряка, який наводив дрони на позиції протиповітряної оборони.